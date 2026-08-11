Srbija broji sitno do Evropskog prvenstva: Domaćin turnira došao u Beograd, na posljednje provjere

Odbojkašice Srbije pripremaju se za Evropsko prvenstvo i igraju u Beogradu protiv domaćina kontinentalnog turnira - Češke.

Izvor: Danilo Vigo / Zuma Press / Profimedia

Ženska seniorska reprezentacija Srbije ušla je u završnu fazu priprema za Evropsko prvenstvo (od 20. avgusta). U sklopu tih priprema, izabranice Zorana Terzića odigraće još dvije prijateljske utakmice, u četvrtak i petak (13. i 14. avgust) u Beogradu, protiv Češke, domaćina grupe u Brnu. Oba meča biće zatvorena za javnost.

Seniorke Srbije će na Evropskom igrati u B grupi u Brnu, u Češkoj, sa Austrijom, Češkom, Bugarskom, Grčkom i Ukrajinom. Za taj turnir spremale su se prošle nedjelje u pripremnim utakmicama protiv Rusije u Beogradu, koja je bila zatvorena za javnost i završena bez pobjednika, a potom i na Ubu, gdje je srpski tim pobijedio Ruskinje 3:2.

Raspored Srbije na Evropskom prvenstvu

Seniorke Srbije će prvi meč na Evropskom prvenstvu odigrati u petak, 21. avgusta od 14.00 časova protiv Austrije. Drugi meč u Brnu Srbija će odigrati u nedjelju, 23. avgusta protiv Češke od 19.00 časova, a treći u ponedjeljak, 24. avgusta od 19.00 časova protiv Bugarske.

Srbija će četvrtu utakmicu u B grupi odigrati u srijedu, 26. avgusta od 19.00 časova protiv Grčke, a posljednju, petu, protiv Ukrajine u četvrtak, 27. avgusta od 16.00 časova.

Kompletan spisak učesnika turnira

Izvor: MN PRESS

U D grupi u Geteborgu igraće Švedska, Italija, Francuska, Slovačka, Hrvatska i Crna Gora. U osmini finala će igrati selekcije iz B i D, odnosno A i C grupe.

U A grupi u Istanbulu igraće Turska, Poljska, Nemačka, Slovenija, Letonija i Mađarska, a u C grupi u Bakuu Azerbejdžan, Portugalija, Holandija, Belgija, Španija i Rumunija.

Plasman u osminu finala izboriće po 4 reprezentacije iz svake grupe.

Evropsko prvenstvo 2026. odigraće se od 21. avgusta do 6. septembra. Utakmice osmine finala i četvrtfinala igraće se u Istanbulu, u Turskoj, i u Brnu, u Češkoj, a polufinala i utakmice za medalje u Istanbulu. Prvak Evrope 2026. izboriće učešće na Olimpijskim igrama 2028. u Los Anđelesu.

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Pogledajte 01:09 Odbojkašice Srbije Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)