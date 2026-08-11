Amar Dedić na korak od prelaska u Englesku: Počeli pregovori Njukasla i Benfike

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić nalazi se pred transferom karijere.
Kako je objavio Fabricio Romano, Njukasl je zvanično počeo pregovore sa Benfikom oko transfera desnog beka u klub iz Premijer lige.
Novi menadžer "svraka" Matijas Jesl navodno je dao zeleno svjetlo za dovođenje fudbalera BiH s kojim je sarađivao dok je bio trener RB Salcburga.
Dedić, koji se profilisao kao jedan od ključnih igrača "zmajeva", ovim bi transferom napravio ogroman korak u karijeri i pridružio se najjačoj ligi svijeta.
Očekuje se da bi konačni dogovor mogao biti postignut u narednim danima.
⚪️⚫️ Newcastle are in club to club talks with Benfica for 23 year old fullback Amar Dedić.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)August 11, 2026
Negotiations started today and Dedić is keen on#NUFCmove, also approved as target by Matthias Jaissle.
Deal on - follows@samc_reportstoday.pic.twitter.com/X9xtyAnxOl
(MONDO)