Amar Dedić na korak od prelaska u Englesku: Počeli pregovori Njukasla i Benfike

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić nalazi se pred transferom karijere.

Izvor: nfsbih.ba

Kako je objavio Fabricio Romano, Njukasl je zvanično počeo pregovore sa Benfikom oko transfera desnog beka u klub iz Premijer lige.

Novi menadžer "svraka" Matijas Jesl navodno je dao zeleno svjetlo za dovođenje fudbalera BiH s kojim je sarađivao dok je bio trener RB Salcburga.

Dedić, koji se profilisao kao jedan od ključnih igrača "zmajeva", ovim bi transferom napravio ogroman korak u karijeri i pridružio se najjačoj ligi svijeta.

Očekuje se da bi konačni dogovor mogao biti postignut u narednim danima.

⚪️⚫️ Newcastle are in club to club talks with Benfica for 23 year old fullback Amar Dedić.



Negotiations started today and Dedić is keen on#NUFCmove, also approved as target by Matthias Jaissle.



Deal on - follows@samc_reportstoday.pic.twitter.com/X9xtyAnxOl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)August 11, 2026

(MONDO)