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Amar Dedić na korak od prelaska u Englesku: Počeli pregovori Njukasla i Benfike

Amar Dedić na korak od prelaska u Englesku: Počeli pregovori Njukasla i Benfike

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić nalazi se pred transferom karijere.

Amar Dedić na korak od prelaska u Englesku Izvor: nfsbih.ba

Kako je objavio Fabricio Romano, Njukasl je zvanično počeo pregovore sa Benfikom oko transfera desnog beka u klub iz Premijer lige.

Novi menadžer "svraka" Matijas Jesl navodno je dao zeleno svjetlo za dovođenje fudbalera BiH s kojim je sarađivao dok je bio trener RB Salcburga.

Dedić, koji se profilisao kao jedan od ključnih igrača "zmajeva", ovim bi transferom napravio ogroman korak u karijeri i pridružio se najjačoj ligi svijeta.

Očekuje se da bi konačni dogovor mogao biti postignut u narednim danima.

(MONDO)

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Tagovi

Amar Dedić Benfika Njukasl

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