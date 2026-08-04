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Češki golman potpisao za Njukasl: Transfer karijere nakon sezone iz snova!

Češki golman potpisao za Njukasl: Transfer karijere nakon sezone iz snova!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Fudbalski klub Njukasl potpisao je ugovor sa golmanom Lukašom Horničekom iz Brage za 25,7 miliona funti.

Lukaš Horniček potpisao za Njukasl Izvor: Tiago Castro/Avant Sports / imago sportfotodienst / Profimedia

Češki čuvar mreže Lukaš Horniček ubuduće će braniti boje Njukasla, nakon što je ozvaničen njegov transfer iz Brage za čak 25,7 miliona funti.

Ovaj 24-godišnji golman je tokom vikenda odletio u Njukaslov trening kamp u Španiji kako bi finalizovao svoj prelazak i potpisao petogodišnji ugovor nakon što je klub aktivirao njegovu otkupnu klauzulu, pišu britanski mediji.

"Poslejdnjih nekoliko dana bili su emotivni rolerkoster od trenutka kada sam prvi put čuo za ovaj transfer, a sada sam veoma srećan što sam ovdje. Ovo je sjajna prilika u novoj ligi, zbog koje sam veoma uzbuđen", rekao je reprezentativac Češke za klupski sajt.

"Znam da je Njukasl ogroman fudbalski grad, sa 52.000 navijača na Sent Džejms Parku koji prave nevjerovatnu atmosferu i guraju tim u svakoj utakmici. Jedva čekam da zaigram pred njima", dodao je on.

Njukasl je pratio Horničekov napredak nakon što je sadam puta sačuvao mrežu tokom Braginog puta do polufinala Lige Evrope prošle sezone, što je bilo najviše od svih golmana u tom takmičenju.

Osim što se trudio da spriječi da lopta uđe u mrežu, podaci Opte otkrili su da je Horniček prošle sezone bio drugi po broju uspješnih dodavanja (846) i četvrti po tačnosti pasova (75 odsto) među golmanima u najjačoj ligi Portugala.

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Tagovi

transferi Njukasl Braga

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