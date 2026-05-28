logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Barselona sakrila veliko pojačanje, ali svi znali ko je u automobilu: Zvijezda Premijer lige već stigla na Kamp Nou

Barselona sakrila veliko pojačanje, ali svi znali ko je u automobilu: Zvijezda Premijer lige već stigla na Kamp Nou

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Entoni Gordon je definitivno novi igrač Barselone. Stigao je iz Njukasla za 70 miliona evra.

Entoni Gordon dolazi u Barselonu Izvor: x.com/mundo deportivo

Napadač Njukasla i reprezentacije Engleske Entoni Gordon prelazi u Barselonu. U četvrtak je došao na ljekarske preglede i potpisivanje ugovora, a navijači su iz sata u sat pratili njegovo putovanje iz rodne zemlje do stadiona Nou Kamp.

Entoni Gordon dolazi iz Njukasla kao jedan od najboljih igrača Premijer lige i potpisaće petogodišnji ugovor. Njegov klub zaradiće 70 miliona evra od obeštećenja i još 10 miliona evra kroz bonuse. Ispostavilo se da je tim sa sjevera Engleske napravio jedan od najboljih poteza u novijoj istoriji kada je kupio Gordona od Evertona 2023. za 45 miliona evra. Ne samo da je postao jedno od najboljih krila Premijer lige, već će na njemu Njukasl i zaraditi ogroman novac. Samo prodaja Aleksandra Isaka Liverpulu za 145 miliona evra prošlog ljeta ostaće veći "izlazni" transfer u čitavoj istoriji Njukasla.

Gordon je insistirao da čitav posao bude završen što prije, jer želi da u miru u ponedjeljak sa reprezentacijom otputuje u Ameriku na pripreme za Mundijal. Engleska će igrati 6. juna protiv Novog Zelanda, a poslije toga 10. juna protiv Kostarike i obe utakmice biće odigrane na jugu Floride, jer selektor Tomas Tuhel želi da se njegov tim što prije navikne na satnicu i klimu u Americi, gdje će od 11. juna učestvovati na Mundijalu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Entoni Gordon fudbal FK Barselona Njukasl transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC