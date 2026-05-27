Samo jedan Srbin igrao u Barseloni, ali fudbal ga uopšte nije zanimao!

Dragan Ćirić bio je zvijezda srpskog fudbala, as evropskog kalibra i jedini Srbin koji je igrao u Barseloni. Šta bi tek bio da je volio svoj posao?

Izvor: MN PRESS

Legendarni srpski vezista Dragan Ćirić bio je svojevremeno jedan od najdarovitijih vezista Evrope, biser Partizana i srpskog fudbala. Učio je u Humskoj od velikana poput Blagoja Paunovića, u prvi tim se probio zajedno sa Savom Miloševićem i Albertom Nađom, pod vođstvom trenera Ljubiše Tumbakovića osvojao niz titula, duplu krunu... a onda napravio istorijski transfer našeg fudbala, pravo iz Partizana u veliku Barselonu za dva miliona maraka ili 900 hiljada evra.

Te 1997. godine glasno je odjeknuo njegov transfer na Nou Kamp, gdje je dočekan kao zvijezda, žonglirao u prisustvu velikog broja fotoreportera, a onda zaigrao redovno pod vođstvom Luja Van Gala. Kao u snu, Srbin je direktno ušao u startnu postavu giganta, kraj asova poput Pepa Gvardiole, Ivana De La Penje, Đovanija, Seladesa, Luisa Enrikea, Luisa Figa, Rivalda, Hrista Stoičkova, Patrika Klajverta..

Počelo kao u snu

U prvoj sezoni odigrao je čak 35 utakmica, redovno nastupao u Ligi šampiona i bio asistent, dao značajan doprinos osvajanju "duple krune", a onda se situacija zakomplikovala. Njegova povreda, kao i neuspkešni pokušaj Luja Van Gala da Ćirićem odmijeni Figa i Rivalda na desnom krilu, učinili su da srpski majstor fudbala padne u drugi plan. Poslije osvajanja titule i 1999. otišao je na pozajmicu u AEK.

Godinama poslije toga, u razgovoru za "Večernje novosti" otkrio je da nije bilo sukoba sa Van Galom.

"Htio da zamijenim Figa i Rivalda"

Izvor: MN Press/ Nebojsa Parausic

"Ne, nisam imao sukob s holandskim trenerom, nijednog trenutka. Prve godine mi je bilo super, u drugoj sezoni sam se povrijedio, a u Barseloni niko nema vremena da bilo koga čeka. Van Gal me je vidio na toj poziciji, u stvari, tražio je alternativu za Figa i Rivalda kada ne igraju, pa me je tu forsirao. Ali da budem iskren, to je za mene bila potpuno nova, drugačija pozicija, pa sam se malo i pogubio", kazao je on.

Prošlo je više od četvrt vijeka, a Srbija nije dočekala još jednog svog igrača u Barseloni. Ćirić je bio igrač, Radomir Antić bio je trener 2003. i to je za sada to. Kako sada stoje stvari, veliko je pitanje kada će Srbija imati asa u stanju da nosi taj prestižni dres i bude dio "Blaugrane".. A kuriozitet Ćirićevog boravka u Barseloni je taj da njegovi prijatelji tvrde da uopšte nije bio zaluđen fudbalom. I to najblaže rečeno!

"Ne pitaj ga za rezultat utakmice"

Izvor: MN PRESS

Njegov dugogodišnji saigrač Savo Milošević je u intervjuu Neši Petroviću za rubriku "Mojih Top 11" otkrio da mu je Ćirić javno priznao da ga fudbal nikad nije zapravo interesovao.

"Biću veoma subjektivan, a kada biste intervjuisali neke poznate evropske trenere, složili bi se oni sa mnom. Dragan Ćirić je bio jako nezainteresovan za fudbal, a i dan-danas je tako. Bio je potpuno nezainteresovan i da ne kažem da nije imao predstavu ni sa kim igramo sljedeće nedjelje, ni kada se završi nemoj ga pitati koji je rezultat. Zna on da li smo pobijedili ili nismo, ali nemoj ga pitati da li je bilo '3:1' i ko je dao golove. Ako to pitaš, već si u problemu", nasmijao se Milošević.

"Miha, otkud ti ovdje?"

"U svom je svijetu i praktično sam jedini čovjek koji je imao komunikaciju sa njim. Sad smo u penziji više od 10 godina i skoro nam je priznao da njega fudbal praktično nikad nije ni zanimao, osim što mu je to bio posao. Toliko ljudi na svijetu radi posao koji ne voli, pa mislim - šta je tu čudno?", rekao je Milošević.

Čuvena je i anegdota Ćirićevog susreta sa Sinišom Mihajlovićem u Španiji.

"Dešava se da igraju utakmicu Barselona i Sampdorija, prijateljsku, posljednju pred početak prvenstva, na Nou Kampu. I Miha zna da je Ćira tu negdje i da bi trebalo da izađu na teren. Traži Ćiru da se pozdrave. I nije uspio pred utakmicu, već u nekom momentu Miha hvata Ćiru negdje na terenu samom i kaže mu 'Ej, gdje si!'. Ćira ga pogleda i kaže mu 'E, otkud ti ovdje?'. Pošto smo već pričali i tome da Ćira nema pojma ni protiv koga igra, a kamoli da je tu Miha."

Izvor: MN PRESS

Rade Bogdanović vidio šta mu Van Gal radi

Rade Bogdanović bio je u tom periodu centarfor Atletiko Madrida i sretao se na terenu sa Barselonom i Ćirićem u njoj

"Ćira je bio žrtva sistema, baš tu utakmicu Barselona - Atletiko sam igrao. Bio je veliki znalac i znao je da igra boli glava. Van Gal ga stavi da igra desno krilo. Pa, šta će on na krilu kukavče, on jede loptu. To je pozicija za brze igrače, da probijaju, Ćira je bio sjajan vezni igrač. Eto koliko treneri znaju da utiču. Kada pokušaju da ubijede upravu da neki igrač nije za tim, stave ga na poziciju koja mu ne odgovora i onda najčešće dovedu nekog Holanđanina", rekao je Bogdanović ironično.

Završio karijeru sa 30 godina

Izvor: MN PRESS

Dragan Ćirić igrao je za AEK kod Ljubiše Tumbakovića do 2000, potom se vratio u Španiju i zaigrao za Valjadolid, u kojem je proveo četiri godine, pa je posljednju sezonu odigrao 2004/05 u Partizanu. Iako je isprva potpisao trogodišnji ugovor i ostvario veliki uspjeh u svom matičnom klubu, postao prvak i nastupio u osmini finala Kupa UEFA, poslije jedne godine je procijenio da je vrijeme za kraj. Imao je 30 godina.

Skoro deceniju kasnije, u decembru 2014, vratio se u Partizan na mjesto sportskog direktora, ali je napustio fotelju poslije manje od dva mjeseca, objasnivši tu odluku nezadovoljstvom stanjem u srpskom fudbalu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!