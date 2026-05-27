"Branio sam suprugu od tebe i tvojih huligana, ovo ti nije Kolumbija": Pretukao gazdu Olimpijakosa, on ga tužio

Grčki političar Grigoris Dimitrijadis odgovorio je vlasniku FK Olimpijakos Vangelisu Marinakisu na tužbu zbog tuče na finalu Evrolge u hali OAKA.

Izvor: YouTube/RTV Klan/screenshot

Vlasnik fudbalskog kluba Olimpijakos Vangelis Marinakis podnio je tužbu protiv bivšeg generalnog sekretara vlade Grčke Grigorisa Dimitrijadisa. U obraćanju javnosti, Dimitrijatis, inače član moćne porodice Micokatis, oštro je poručio Marinakisu da se u njihovoj tuči na finalu Evrolige samo branio, kao što je i branio svoju suprugu i porodicu.

Dimitrijadis je poručio da neće saginjati glavu i da se neće sakrivati u Engleskoj, sa aluzijom na to da Marinakis ima biznis i na Ostrvu, gdјe je vlasnik Notingem Foresta.

"Obaviješten sam da je Vangelis Marinakis podneo tužbu protiv mene. Njegova drskost nema granica. U trenutku kada je cijela Grčka vidjela njegov ničim izazvan i kukavički napad, uz organizovanu vojsku njegovih osuđenih huligana, on želi još i da izađe kao pobjednik, nastavljajući sa svojim vulgarnim praksama. I sve to u trenutku kada je Olimpijakos igrao jednu od najvažnijih utakmica u svojoj istoriji".

"Da razjasnimo: jedino što sam uradio bilo je da se branim kako bih zaštitio svoju suprugu, sebe, svoju čast i ugled. Riječi koje gospodin Marinakis ne poznaje. Nezamislivo je da se, kakve god razlike postojale, rješavaju na ovakav način. Za razliku od gospodina Marinakisa, ja se ne krijem u Londonu. Ostajem ovdje i stojim na raspolaganju nadležnim organima za sva eventualna pojašnjenja".

Σε μια καλύτερη λήψη του βίντεο

φαίνεται ξεκάθαρα η απρόκλητη επίθεση του Μαρινάκη στον Γρηγόρη Δημητριάδη.



Ο Μαρινάκης καλεί τον Δημητριάδη να του πει στο αυτί κάτι και του επιτίθεται άνανδρα και πισώπλατα. Στη συνέχεια ο@grigoris_dαντιδράει στην προκλητική συμπεριφορά του…pic.twitter.com/oueiom3Qui — ΝίκοςΣωτηρόπουλος (@NIKSOTIROPOYLOS)May 25, 2026

"Uostalom, nikada nisam imao posla sa grčkim pravosuđem. Naprotiv, gospodin Marinakis je mnogo puta bio predmet njegovog interesovanja, a najnoviji slučaj je krivično gonjenje u vezi sa ubistvom Ligeridisa. Zato je krajnje paradoksalno da se gospodin Marinakis predstavlja kao čuvar zakonitosti i zaštitnik morala. I da završimo. Nikada nisam naučio da saginjem glavu pred bilo kim. Štitiću svoju porodicu, svoje principe i svoje vrednosti do kraja. Gospodin Marinakis neće sve nas uvući u svoje blato. Gospodine Marinakis, nećete pretvoriti ovu zemlju u Kolumbiju", poručio je Dimitrijadis.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!