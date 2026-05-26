Pojavio se snimak tuče sa finala Evrolige: Evo ko je i kako udario vlasnika Olimpijakosa

Vangelis Marinakis i Grigoris Dimitrijadis su se potukli na stepenicama dvorane "OAKA" tokom finala Evrolige. Sada se pojavio snimak na kome se vidi cijeli sukob.
Pojavio se novi snimak tuče koja je potresla Evroligu. Na tribinama dvorane OAKA tokom finala Evrolige potukli su se poznati političar Grigoris Dimitrijadis i vlasnik Fudbalskog kluba Olimpijakos Vangelis Marinakis.
Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama isprva se vidjelo samo da su se potukli, da je bilo razmjene uvreda i da je Marinakis završio sa pocijepanom majicom i krvav. Sada je isplivao snimak na kome se vidi cijela tuča od početka do kraja. Pogledajte kako je to izgledalo:
Σε μια καλύτερη λήψη του βίντεο— ΝίκοςΣωτηρόπουλος (@NIKSOTIROPOYLOS)May 25, 2026
φαίνεται ξεκάθαρα η απρόκλητη επίθεση του Μαρινάκη στον Γρηγόρη Δημητριάδη.
Ο Μαρινάκης καλεί τον Δημητριάδη να του πει στο αυτί κάτι και του επιτίθεται άνανδρα και πισώπλατα. Στη συνέχεια ο@grigoris_dαντιδράει στην προκλητική συμπεριφορά του…pic.twitter.com/oueiom3Qui
Šta se zapravo desilo?
Na snimku se vidi da je Vangelis Marinakis silazio stepenicama ka svom mjestu i vidio Grigorisa Dimitrijadisa kako stoji pored ograde. Prišao je, nešto mu rekao na uvo, a onda ga je ošamario. Tada je krenuo haos.
Nekadašnji savjetnik premijera Kirjosa Micotakisa je odmah odgovorio, udario je Marinakisa i pocijepao mu košulju, ali to nije bilo sve. Krenuo je da viče ka njemu i da ga pljuje, a onda su ih ljudi iz obezbjeđenja razdvojili.
Taman kada su strasti počele da se smiruju vidjeli smo da je jedan čovjek udario Dimitrijadisa šalom i zatim su se svi razišli. Marinakis koji je pored Olimpijakosa vlasnik i Notingem Foresta i Rio Avea je zatim izašao iz hale.
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!