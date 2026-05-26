Pojavio se snimak tuče sa finala Evrolige: Evo ko je i kako udario vlasnika Olimpijakosa

Vangelis Marinakis i Grigoris Dimitrijadis su se potukli na stepenicama dvorane "OAKA" tokom finala Evrolige. Sada se pojavio snimak na kome se vidi cijeli sukob.

Izvor: X/@NIKSOTIROPOYLOS

Pojavio se novi snimak tuče koja je potresla Evroligu. Na tribinama dvorane OAKA tokom finala Evrolige potukli su se poznati političar Grigoris Dimitrijadis i vlasnik Fudbalskog kluba Olimpijakos Vangelis Marinakis.

Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama isprva se vidjelo samo da su se potukli, da je bilo razmjene uvreda i da je Marinakis završio sa pocijepanom majicom i krvav. Sada je isplivao snimak na kome se vidi cijela tuča od početka do kraja. Pogledajte kako je to izgledalo:

Σε μια καλύτερη λήψη του βίντεο

φαίνεται ξεκάθαρα η απρόκλητη επίθεση του Μαρινάκη στον Γρηγόρη Δημητριάδη.



Ο Μαρινάκης καλεί τον Δημητριάδη να του πει στο αυτί κάτι και του επιτίθεται άνανδρα και πισώπλατα. Στη συνέχεια ο@grigoris_dαντιδράει στην προκλητική συμπεριφορά του…pic.twitter.com/oueiom3Qui — ΝίκοςΣωτηρόπουλος (@NIKSOTIROPOYLOS)May 25, 2026

Šta se zapravo desilo?

Na snimku se vidi da je Vangelis Marinakis silazio stepenicama ka svom mjestu i vidio Grigorisa Dimitrijadisa kako stoji pored ograde. Prišao je, nešto mu rekao na uvo, a onda ga je ošamario. Tada je krenuo haos.

Nekadašnji savjetnik premijera Kirjosa Micotakisa je odmah odgovorio, udario je Marinakisa i pocijepao mu košulju, ali to nije bilo sve. Krenuo je da viče ka njemu i da ga pljuje, a onda su ih ljudi iz obezbjeđenja razdvojili.

Taman kada su strasti počele da se smiruju vidjeli smo da je jedan čovjek udario Dimitrijadisa šalom i zatim su se svi razišli. Marinakis koji je pored Olimpijakosa vlasnik i Notingem Foresta i Rio Avea je zatim izašao iz hale.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!