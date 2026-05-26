Kraj velike karijere: Đokovića nikada nije pobijedio, ali imamo po čemu da ga pamtimo

Harizmatični Francuz Gael Monfis ide u zasluženu penziju.

Izvor: Alain JOCARD / AFP / Profimedia

Francuski teniser Gael Monfis odigrao je posljednji meč na Rolan Garosu. Legendarni as je poražen od Uga Gastona poslije borbe u pet setova sa 6:2, 6:3, 3:6, 6:0, 2:6. Tako su se navijači u Parizu oprostili od još jednog velikana, pošto je i Sten Vavrinka rekao da je kraj.

Monfis je ranije najavio da će ovo biti njegova posljednja sezona u karijeri, a nije mogao da zamisli bolji oproštaj nego pred domaćim navijačima. Nosila ga je publika do izjednačenja nakon što je gubio 2:0 u setovima, izborio je peti set, ali je ostao bez snage i na kraju "položio oružje".

Nije bilo ni Gastonu lako da igra u ovakvom meču punom emocija, ali je na kraju uspio da se izbori sa svim i plasira se u drugo kolo.

Monfis je odigrao čak 19 Rolan Garosa, a najbolji uspjesi na grend slemovima su mu polufinale na pariskoj šljaci i US Openu, kao i četvrtfinala na Vimbldonu i Australijan Openu. Nema sumnje da je za njega bila otežavajuća okolnost jer je igrao u eri velike trojke, a upravo protiv Novaka Đokovića nijednom u karijeri nije slavio. Osvojio je 13 titula u karijeri, a najbolji tenis igrao je u sezoni 2016. kada je bio šesti igrač na planeti.

Sa Novakom je veliki prijatelj, a upravo su pred start Rolan Garosa napravili pravi šou na egzibicionom meču. Novak mu je odao priznanje na karijeri i poželio sve najbolje u penziji.

"Šalu na stranu, želim da kažem nekoliko riječi i o Gaelu, koji je bio prijatelj, rival i neko kome sam se zaista divio i s kim sam odrastao od 13. ili 14. godine. Bilo je divno veče, nevjerovatna atmosfera i zaslužio je svaki dio te proslave karijere koju smo sinoć doživjeli", rekao je Novak i dodao:

"Samo mala poruka za Gaela, jer on to zaista zaslužuje, ne samo kao teniser, već kao ljudsko biće, kao neko ko je dotakao srca toliko ljudi, ko ima poštovanje, mislim, svih u muškoj i ženskoj svlačionici, kroz sve generacije protiv kojih se takmičio. Ne znam nikoga ko zaista ne voli Gaela. Jedan je od mojih omiljenih igrača za gledanje. Nevjerovatna atletika. Radujem se što ću ga gledati na njegovom posljednjem Rolan Garosu", podvukao je Đoković.

