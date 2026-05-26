Evroligaš zvao Stiva Kera: San koji nije postao realnost

Nevjerovatne vijesti su se pojavile u javnosti tek nakon što je slavni trener produžio ugovor sa Voriorsima.

Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA

Legendarni Stiv Ker dogovorio je produženje saradnje sa Golden Stejt Voriorsima i makar još dvije sezone sjediće na klupi sedmostrukog šampiona NBA lige. Nedjeljama se spekulisalo o njegovom statusu, a sada je poznati francuski list "Ekip" otkrio da je Amerikanac prije dvije godine dobio ponudu jednog evroligaša.

Djeluje nevjerovatno, ali je istinito. Pariz je kontaktirao Stiva Kera u ljeto 2024. godine tokom Olimpijskih igara. Glavni u pregovorima je bio operativac francuskog kluba Dejvid Kan koji je godinama radio u NBA ligi.

"Stiv me je kontaktirao tokom druge nedjelje Olimpijskih igara i rekao da su on i njegova supruga proveli cijeli dan šetajući Parizom i da nisu mogli da prestanu da razmišljaju o tome kako bi bilo sjajno živjeti u tom gradu i tamo nastaviti trenersku karijeru, kada se penzioniše iz NBA. Kasnije te nedjelje, sastali smo se u njegovom hotelu i rekao sam mu da će mu mjesto na klupi Pariza biti dostupno, ako želi da napravi taj korak", rekao je Kan.

Da ovo nije bilo daleko od realnosti i samo puki san, govori i to da su Kan i Ker bili konstantno u kontaktu i ideja se ponovo pojavila ove sezone...

"Tokom protekle dvije godine, bili smo u redovnoj komunikaciji. Posebno u posljednja dva mjeseca, jer sam znao da mu se ugovor bliži kraju. Malo je čudno i bizarno vidjeti da ova priča sada izlazi na vidjelo, posebno imajući u vidu uspjeh koji je naš tim postigao u protekle dvije sezone", kaže čelnik Pariza i dodaje:

"Osjećao bih se neodgovorno da nismo okušali sreću, iako smo uvijek znali da će to biti teško postići. Govorimo o Stivu Keru. Njegov dolazak bi imao ogroman uticaj na parisku košarku i cijelu ligu", objasnio je Kan.

Pariz htio da dovede Stiva Kera