"Javno ću reći da se zalažem za ove promjene": Stiv Ker pravi revoluciju u NBA ligi

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Trener Golden Stejt Voriorsa Stiv Ker traži od NBA lige da napravi velike promjene i da smanji broj mečeva tokom sezone.

Stiv Ker traži da se napravi revolucija u NBA ligi. Zalaže se da se smanji broj mečeva i kao jedan od razloga za takav prijedlog navodi sve veći broj povreda košarkaša. Vjeruje da bi sa manje mečeva bilo i manje rizika za povredu. Mada, ako se uzme u obzir da se priča o proširenju NBA lige i ulasku još dva tima, teško je vjerovati da je tako nešto realno.

"Naravno da sam svjestan da bi manje mečeva značilo i vjerovatno manju zaradu što bi značilo da će svima da bude manja plata, ali sam spreman da javno kažem da se za to zalažem. Mislim da je mnogo važniji kvalitet našeg proizvoda. Ne pričam ovo reda radi, kažem zato što tako zaista mislim", jasan je Ker.

Ističe da se u današnje vreme igra drugačija košarka sa bržim tempom i da su povrede sve češće. Njegova ideja je da se umjesto 82 utakmice igraju 72 meča u sezoni.

"Imamo sjajne ljude u ovoj ligi i sjajne navijače. Samo želim da fanovi dobiju najbolji mogući proizvod i da sve to zadovolji i sve naše partnere. Mislim da postoji način da se to uradi, posebno ako se uzme u obzir da ne bi trebalo da se ignorišu problemi koji nastaju sa zgusnutim rasporedom i povrede koje se zbog toga dešavaju", jasan je Ker.

Reči Stiva Kera imaju težinu. Radi se o čovjeku koji je osvojio pet NBA titula kao igrač (tri sa Čikago Bulsima i dve sa San Antonijom) i četiri kao trener Golden Stejta. Da li će ga poslušati? Ili bolje rečeno, da li će bar uopšte uzeti u razmatranje njegovu sugestiju?

