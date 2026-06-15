Dejan Stanković poslao snažnu poruku svojim igračima na italijanskom i preveo im šta znači.

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković obratio se igračima u svlačionici ovog ponedjeljka, na početku okupljanja za novu sezonu i za "napad" na Ligu šampiona.

Poslije osvojene titule i odmora od nekoliko nedelja, crveno-bijeli su ponovo na okupu i kreću na Zlatibor, a Stanković je u svom stilu, snažnim riječima, poručio ekipi šta traži i šta će tražiti.

"Nemam mnogo da pričam, znate kako razmišljam. Čestitam za prošlu godinu, ali ona se sječe i zaboravlja već odavno. Odmorili smo se i proslavili, pa krećemo od nule", rekao je Stanković, pa pogledao ka Radetu Kruniću: "Rade, kao u Italiji - od nule"

"Paklena sezona nas očekuje, a i mi ćemo biti pakleni - u to sam siguran", naglasio je Stanković.

Traži Zvezdin trener pun fokus igrača na svakom treningu i u svakom detalju treninga. U tom trenutku je posebno pogledao ka kapitenu Mirku Ivaniću, tražeći od njega da bude primjer mlađima i četvorici novi igrača (Čam Saračeviću, Balovu, Abu Faniju i Loizuu).

"Volio bih da ne preskočite nijedno istezanje. Ja sam to uvijek imao u glavi - da ne preskočim nijedno istezanje, da ne bih poslije toga kaskao u radu za ekipom. Mićko, ti to znaš najbolje. Rad, red, disciplina, suplementacije, kao što je rekao i diretore - da obratimo pažnju na ishranu, spavanje".

Na italijanskom poslao najvažniju poruku

Vidi opis Deki zapalio svlačionicu Zvezde porukom na italijanskom:"Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare“ Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Na tom mjestu, Stanković je naglasio jednu rečenicu koju je izgovorio na italijanskom.

"Biće jak rad, a bez toga ne možemo da stignemo nigdje. Što kažu - kada jako krene, jaki krenu da igraju. 'Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare' ("Kada zagusti, jaki počnu da igraju")", kazao je Stanković.

Dejan Stanković citirao je čuvenu rečenicu koju je izgovorio Džon Beluši u filmu "Animal House" iz sedamdesetih, a ko je dobila kultni status u Italiji zbog svoje izuzetno snažne poruke.

"Želim vam puno sreće, da ste mi zdravi, pravi, da pregazimo ovu godinu jer biće paklena, a i mi ćemo biti takvi, pakleni", poruka je Zvezdinog trenera.

Zvezda će na Zlatiboru u prvoj fazi priprema odigrati jednu prijateljsku utakmicu protiv Slobode iz Užica (19. juna). Vraća se zatim u Beograd potom i putuje u Austriju 21. juna, gde će igrati 25. juna protiv jednog domaćeg tima, zatim 29. juna sa Slovanom iz Bratislave i 4. jula protiv Slavije iz Praga. Za kraj, Crvena zvezda ide u Rusiju gdje će igrati protiv Zenita iz Sankt Peterburga 12. jula. U međuvremenu, u srijedu crveno-bijeli će saznati ime protivnika u 2. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.