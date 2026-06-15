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Zvezda potpisala napadača za dva miliona: Uzeo Šerifovu "devetku" na Marakani

Zvezda potpisala napadača za dva miliona: Uzeo Šerifovu "devetku" na Marakani

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Visoki holandski napadač Džej Enem od danas je definitivno igrač Crvene zvezde.

Zvezda otkupila i potpisala Džeja Enema Izvor: YouTube/Crvena zvezda

Centarfor Crvene zvezde Džej Enem ostaje na "Marakani", jer je šampion Srbije aktivirao klauzulu iz ugovora o pozajmici i doveo ga za dva miliona evra iz OFK Beograda.

Visoki napadač zadovoljio je u polusezoni u crveno-bijelom i od ljeta će biti važan faktor u napadu na Ligu šampiona. Centarfor iz Amsterdama i bivši đak Ajaksa došao je u srpski fudbal 2025. godine poslije odlaska iz Venecije i u prošloj sezoni je u dresu OFK-a i Zvezde odigrao 33 utakmice i postigao 16 golova.

Enem će od ovog ljeta nositi Zvezdin broj "devet", koji je posljednji nosio Šerif Endiaje (30), sjajni Senegalac koji je ostavio jako dubok trag u klubu od 2023. do 2025.

"Drago mi je što sam ovdje i daću sve od sebe za klub. Zadovoljan sam prošlom sezonom, mislim da sam igrao dobro. Dosta sam napredovao i želim da nastavim tako. Ambicije za sledeću sezonu su da se kvalifikujemo u Ligu šampiona, da osvojimo duplu krunu i da postignem mnogo golova. Mislim da mogu da postignem više golova sljedeće sezone. Nadam se da ćete uživati i daću sve od sebe", rekao je Enem.

Džej Enem je rođen 11. marta 2003. godine u Holandiji. Na Marakanu je stigao u zimskom prelaznom roku na pozajmicu do kraja sezone 2025/26 i odmah se nametnuo u napadu. U debitantskoj polusezoni odigrao je 16 takmičarskih utakmica i postigao šest golova za Zvezdu. Snažni napadač je odličnim partijama brzo opravdao poverenje stručnog štaba i pokazao da će biti značajan igrač Stankovićevog sastava u narednom periodu.

Tagovi

FK Crvena zvezda Džej Enem

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