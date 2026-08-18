Rodri: "Barselona je klub po mojoj mjeri, samo me jedno brine"

Rodri je potpisao za Barselonu i izazvao oduševljenje među navijačima.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najveći transfer u Evropi je realizovan - Rodri je postao fudbaler Barselone. Predsjednik kluba Đoan Laporta je skakao i slavio sa navijačima na ulici, a onda je pružio novom defanzivnom vezisti svog tima dres sa brojem godine do koje je potpisao - "2030".

"Veoma sam srećan i uzbuđen zbog nove staze u mojoj karijeri. Ovo je svježi izazov, šansa da doživim nove stvari i da opet osjetim uzbuđenje", rekao je Rodri, inače rođen u Madridu.

"Ovdje sam da se borim za sve, za velike stvari, poput Lige šampiona", dodao je on i oduševio navijače koji čekaju najveći pehar na Nou Kampu od 2015.

"Došao sam u veoma ambiciozni klub, koji zaista odgovara mojoj ličnosti. Pokušaću da pomognem na svaki način na koji mogu da bismo ostvarili svoje ciljeve ove sezone", izjavio je Rodri.

"Znam sve u svlačionici, samo me jedno brine"

Osvajač Zlatne lopte i najbolji defanzivni vezista na svetu izuzetno dobro zna svoje saigrače, Pedrija, Danija Olma, Gavija, Kubarsija, Lamina Jamala... Sa njima je postao šampion Evrope 2024. i prvak sveta 2026. sa Španijom.

"Dolazim u svlačionicu koju znam perfektno, pa će mi to pomoći da se naviknem. Brinem se samo oko šala koje me će sačekati prvih dana", nasmejao se Rodri.

Razgovarao je Rodri i sa Hansijem Flikom (61), trenerom šampiona Španije sa kojim će raditi ove i narednih sezona.

"Srećan sam jer imam trenera za koga mislim da će mnogo doprinijeti mojoj karijeri. Njegov stil je drugačiji od onoga što sam do sada iskusio, pa će me to oplemeniti i pomoći mi da napredujem kao igrač", kazao je Rodri.

"Zadovoljstvo je biti u Barsi. Daću 100 odsto, sve što imam", dodao je Španac i oduševio navijače.

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(MONDO)