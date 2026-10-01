Vlade Đurović: "Idem večeras u Skadarliju sa Darijom Šarićem i njegovim ocem"

Vlade Đurović ide u Skadarliju sa Darijom Šarićem i njegovim ocem poslije utakmice Crvena zvezda - Efes.

Izvor: TV Arena sport / Screenshot / Murat Yuce/PS Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Bivši srpski trener Vlade Đurović poslije utakmice Zvezda - Anadolu Efes odlazi na večeru sa asom turskog kluba Darijom Šarićem (32) i njegovim ocem Predragom (66), bivšim košarkašem. Šarić senior igrao je pod Đurovićevim vođstvom za Šibenku od 1982. do 1984. i izgradili su prijateljstvo koje traje i danas.

"Idem večeras u Skadarliju sa njim i njegovim ocem. Predrag Šarić je došao i javio mi se, prije sat vremena je doputovao. Biću sa njim, pa možda malo uz priču da prenesem i utiske i razmišljanja o Jokiću, sa kojim je Dario igrao u Denveru, pa malo o NBA, Efesu, Zvezdi... Možda ću sljedeći put kad se ovde sastanemo da pričamo i o tome", rekao je Đurović za TV Arena sport.

Ko je Predrag Šarić?

Izvor: MN PRESS

Šarić senior bio je reprezentativac SFR Jugoslavije i legenda Šibenke iz svog rodnog Šibenika. Sa svojim matičnim timom igrao je kraj Dražena Petrovića u finalu prvenstva SFRJ i u finalu Kupa Radivoja Koraća. Nastupao je i za Zadar i Triglav Osiguranje Rijeku, sadašnji Kvarner.

Njegova supruga Veselinka Crvak je takođe bila košarkašica i pored Darija Šarića imaju i kćerku profesionalnu košarkašicu Danu Šarić.

Dario Šarić se vraća na mjesto najvećeg uspjeha

Izvor: MN PRESS

Na početku karijere, 2014. godine, Dario Šarić bio je lider Cibone kada je u Beogradskoj areni osvojila titulu ABA lige trijumfom protiv Crvene zvezde, pa Cedevite. Taj Fajnal-for ostao je upamćen po najvećoj senzaciji, a Šarić je poslije nje otišao u Anadolu Efes, pa je 2016. prešao u NBA. Tamo je igrao za Filadelfiju, Minesotu, najduže za Finiks (četiri sezone), Oklahomu, Golden Stejt, Denver, Sakramento Kingse...

Ovog ljeta, Šarić se vratio u Evroligu i u njoj će biti jedan od najboljih igrača i veliki adut turskog velikana.

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