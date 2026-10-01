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Ibon Navaro: "Niko sad neće znati šta Zvezda sprema, Rijera stalno da nam dolazi"

Ibon Navaro: "Niko sad neće znati šta Zvezda sprema, Rijera stalno da nam dolazi"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Ibon Navaro se obratio novinarima poslije meča između Crvene zvezde i Efesa.

Ibon Navaro o utakmici Crvena zvezda Efes Izvor: Screenshot/YouTube/@CrvenazvezdaKK

Crvena zvezda je poslije dramatične završnice u Beogradskoj areni pobijedila Efes (77:72). Trener Ibon Navaro bio je zadovoljan zbog pobede, ali je više puta naglasio da njemu rezultat nije ključ.

"Poenta je da napredujemo, da radimo na određenim stvarima i to je nešto što će nam dati samopouzdanje. Ne rezultatu. Da samopouzdanje zavisi samo od rezultata, ne bismo mogli da igramo večeras. Ima stvari koje su dobre i koje moramo da nastavimo da radimo, ima i loših koje moramo da ispravimo."

Potvrdio je da je Džonatan Motli doživio povredu prepone i istakao da ima igrača koji izlaze iz njegovog sistema.

"Moramo da radimo na odbrani, da punimo reket, ponekad previše pomažemo, bekovi posebno pa ostanu igrači slobodni. Proces je. Ima momenata kada imamo igrače koji su pomalo divlji na terenu. Hoće da daju koš i da završe meč i tako iskoče iz sistema. Moramo da im pomognemo da uđu u sistem."

Na meču je bio prisutan i trener FK Crvena zvezda Albert Rijera.

"Bio je Rijera u svlačionici poslije meča. BIlo je sjajno, sada ima problem, mora da dođe sjajno. Ako dolazi i pobjeđujemo mora stalno da dolazi."

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Tagovi

Ibon Navaro košarka KK Crvena zvezda Evroliga Efes

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