Čima Moneke potresen: "Žao mi je mog brata, nadam se da ovo nije kraj"

Čima Moneke je napustio meč protiv Efesa potresen zbog povrede Majka Džejmsa.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Čima Moneke "palio" je Beogradsku arenu trojkama protiv Efesa (18 poena, 3/4 za tri), ali poslije meča zbog teške povrede Majka Džejmsa nije raspoložen davao izjavu.

"Prije svega, mislima sam uz svog brata Majka, tužan sam što se ovo desilo, nadam se da nije kraj, Evroliga nije ista bez njega za njega, to mi je najveći utisak", rekao je on poslije meča o svom bivšem saigraču iz Monaka.

Kratko je komentarisao pobjedu, naglasivši da su pred Zvezdom veliki rad i učenje.

"Oktobar nije mjesec za sabiranje pobjeda i poraza, spolja izgleda kao da je kraj svijeta kad izgubimo ili smo na vrhu svijeta kad pobijedimo, ali nije tako. Pred nama je mnogo učenja, i večeras smo mnoge stvari uradili loše, ali čeka nas mnogo rada na sebi. Oktobar je, ništa nema sada da se slavi. Srećni smo što možemo da izvlačimo pouke iz pobjeda", dodao je on.

"Stvari ovdje idu brzo, nema šta da se slavi"

Da li je srećan zbog truda čitavog tima?

"Kada pobijediš, onda previdiš neke stvari, a kada izgubiš onda se dosta stvari zamagli... Nismo izgubili, ali ima mnogo stvari koje ćemo da radimo dobro. Stvari ovdje idu mnogo brzo, nema ništa da se slavi", dodao je on.

Na molbu Kristine Tomić reporterke TV Arena sport da se nasmije, Moneke je pokušao da ostane ozbiljan.

"Ne još", kazao je Moneke, pa se nasmijao.

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