I Zvezdin doktor odmah dotrčao do Džejmsa

Doktor Crvene zvezde Nebojša Mitrović takođe je pritekao u pomoć povrijeđenom lideru Efesa Majku Džejmsu tokom potresne scene u Beogradskoj areni.

Izvor: MN PRESS

I doktor Crvene zvezde Nebojša Mitrović dotrčao je do povrijeđenog košarkaša Efesa Majka Džejmsa (36), da bi mu pomogao dok trpi ogroman bol. Amerikanac je doživio izuzetno tešku povredu u Beogradskoj areni i pao je držeći se za nogu, dok je bilo jasno da je možda i završio sezonu.

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Jedna od najpotresnijih scena

U takvoj situaciji Efesovim doktorima pomogao je i Zvezdin doktor Mitrović, nastavnik na Medicinskom fakultetu u Beogradu i klupski ljekar u košarci još od 1999. godine (Beopetrol, Atlas, KK FMP). Član stručnog štaba Zvezde je od 2011. Zajedno sa kolegama sa klupe turskog tima trudio se da pomogne Džejmsu dok je na nosilima bio odnet sa parketa Beogradske arene. Naravno, utakmica Zvezda - Efes je u tim trenucima bila prekinuta i niko nije razmišljao o košarci.

Bila je to jedna od potresnijih scena na utakmicama Evrolige u Beogradu posljednjih godina. Džejms se povrijedio u pokušaju da krene sam na loptu, dok nikoga nije bilo oko njega, što sluti na jako tešku povredu, poput pucanja Ahilove tetive. Pogledajte tu situaciju:

Pogledajte 01:08 Majk Džejms povreda protiv Zvezde Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

Džejms tek stigao u Efes

Majk Džejms stigao je u Efes ovog ljeta iz Monaka, kao MVP Evrolige iz 2024. godine, redovni učesnik Fajnal-for turnira i rekorder Evrolige u broju postignutih poena. Biće ogromna šteta i gubitak za košarku ako takav majstor bude završio sezonu kada je praktično tek počela.