logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

I Zvezdin doktor odmah dotrčao do Džejmsa

I Zvezdin doktor odmah dotrčao do Džejmsa

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Doktor Crvene zvezde Nebojša Mitrović takođe je pritekao u pomoć povrijeđenom lideru Efesa Majku Džejmsu tokom potresne scene u Beogradskoj areni.

Doktor Crvene zvezde pomogao Majku Džejmsu Izvor: MN PRESS

I doktor Crvene zvezde Nebojša Mitrović dotrčao je do povrijeđenog košarkaša Efesa Majka Džejmsa (36), da bi mu pomogao dok trpi ogroman bol. Amerikanac je doživio izuzetno tešku povredu u Beogradskoj areni i pao je držeći se za nogu, dok je bilo jasno da je možda i završio sezonu.

Jedna od najpotresnijih scena

U takvoj situaciji Efesovim doktorima pomogao je i Zvezdin doktor Mitrović, nastavnik na Medicinskom fakultetu u Beogradu i klupski ljekar u košarci još od 1999. godine (Beopetrol, Atlas, KK FMP). Član stručnog štaba Zvezde je od 2011. Zajedno sa kolegama sa klupe turskog tima trudio se da pomogne Džejmsu dok je na nosilima bio odnet sa parketa Beogradske arene. Naravno, utakmica Zvezda - Efes je u tim trenucima bila prekinuta i niko nije razmišljao o košarci.

Bila je to jedna od potresnijih scena na utakmicama Evrolige u Beogradu posljednjih godina. Džejms se povrijedio u pokušaju da krene sam na loptu, dok nikoga nije bilo oko njega, što sluti na jako tešku povredu, poput pucanja Ahilove tetive. Pogledajte tu situaciju:

Pogledajte

01:08
Majk Džejms povreda protiv Zvezde
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

Džejms tek stigao u Efes

Majk Džejms stigao je u Efes ovog ljeta iz Monaka, kao MVP Evrolige iz 2024. godine, redovni učesnik Fajnal-for turnira i rekorder Evrolige u broju postignutih poena. Biće ogromna šteta i gubitak za košarku ako takav majstor bude završio sezonu kada je praktično tek počela.

Pogledajte

00:49
Teška povreda Majka Džejmsa
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda Efes košarka Evroliga Majk Džejms

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC