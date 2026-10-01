Selektor Njemačke Jirgen Klop viknuo na svoje igrače pred meč protiv Srbije na Alijanc areni.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Selektor Njemačke Jirgen Klop silno motivisan je dočekao početak utakmice protiv Srbije na Alijanc areni u četvrtak. U tunelu pred izlazak na teren pozdravio se sa trojicom srpskih igrača, Nemanjom Gudeljom, Lukom Jovićem i Filipom Kostićem, a onda viknuo na svoje igrače, da ih motiviše.

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Pogledajte 00:55 Jirgen Klop izlazi na meč Nemačka Srbija na Alijanc areni u Minhenu Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

Zabolio ga poraz od Grčke

Duel protiv Srbije ima veliki značaj i za Njemačku i za Klopa lično, jer je u prethodne dvije od dolaska na mjesto selektora osvojio sa svojim timom bod protiv Holandije, uz poraz od Grčke kod kuće.

"Naravno da smo svi razočarani zbog poraza od Grčke, jer smo osjećali da je to meč u kojem nije trebalo da izgubimo zbog mnogih dobrih stvari koje smo uradili. I moram da priznam, taj rezultat me je veoma pogodio odmah poslije meča. Ipak, poslije nekoliko dana postalo mi je jasno da je mnogo stvari bilo dobro", kazao je Klop pred meč protiv Srbije.

"Neki igrači Srbije kao da su vječno tu"

Vidi opis Jirgen Klop viknuo na Nijemce pred Srbima: Cijeli tunel se zatresao kad je zagrmio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: kolbert-press/Martin Agüera / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Sportfoto Zink / Wolfgang Zink / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Gerhard Schultheiß / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Federico Gambarini/DPA Br. slika: 6 6 / 6 AD

Rekao je trofejni stručnjak i šta očekuje od Srbije.

"Ne vjerujem da će pristup srpske reprezentacije biti drugačiji od Grčke. Moramo da dominiramo, da imamo ogroman posjed... To su pouke iz naših dosadašnjih utakmica. Srbija ima veliko iskustvo i djeluje da su neki od njihovih igrača tu oduvijek, a ne pričam samo o Tadiću. Veoma su dobri fudbaleri i moramo da budemo spremni za to", govorio je Klop.

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