Trener Partizana poslije trofeja u Banjaluci: Borčevi navijači su nam napravili mali problem!

Raul Gonzales odao priznanje publici u Banjaluci koja je napravila sjajnu atmosferu na duelu Borca i Partizana u okviru Svesrpskog kupa.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Beogradski Partizana odbranio je trofej i osvojio 10. Izdanje Svesrpskog kupa koji je odigran u srijedu u Banjaluci.

Crno-bijeli su savladali Borca rezultatom 37:26 u odličnoj atmosferi u gotovo ispunjenoj dvorani Borik.

Sjajnu podršku Lešinara ekipi Mirka Mikića pomenuo je i trener Partizana Raul Gonzales u izjavi poslije utakmice.

"Bilo je veoma teško. Počeli smo da igramo veoma dobro u prvih 10 minuta, ali su poslije oni zaigrali sve bolje i bolje. Malo problema nam je pravila i publika, ovo su sjajni navijači. Ali u drugom poluvremenu, mislim da smo igrali mnogo bolje, takođe u odbrani, mnogo smo trčali i postigli nekoliko lakih golova, i to je razlog što smo na kraju imali plus 11", rekao je Gonzales.

Potom se osvrnuo na svoju ekipu koja ima velike ambicije u narednoj sezoni u kojoj će se Partizan poslije 13 godina vratiti u EHF Ligu šampiona.

"Ovo je prva sezona. Nismo znali do posljednjeg trenutka, a onda smo pravili tim tri, četiri mjeseca. Zato je tim ovakav, ali bićemo jači sljedeće sezone jer imamo neka imena da kompletiramo tim. Ali zadovoljni smo ovom sezonom, na početku je uvijek teško jer smo novi, i igrači i trener su novi. Tako da nam treba malo vremena, možda nismo igrali savršeno, ali igramo sve bolje i bolje i osjećamo se mnogo bolje nego na početku", rekao je trener Partizana.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

On u duelu protiv Borca nije mogao da računa na Rusa Sergeja Ivanova i Bjelorusa Vladislava Kuleša koji zbog administrativnih problema, odnosno viziranja pasoša u Mađarskoj, nisu mogli da doputuju u Banjaluku. Ovaj dvojac bi nakon dobijanja vize trebao biti na raspolaganju GOnzalesu na otvaranju evropske sezone naredne srijede protiv mađarskog Vesprema.

"Mislim da ćemo biti kompletni i daćemo sve od sebe da odigramo protiv jedne od najboljih ekipa na svijetu. Imaju nekoliko igrača sa velikim iskustvom, velika imena, odličnu odbranu, odličan napad, odličnog golmana. imaju sve da osvoje Ligu šampiona. Zato moramo da odigramo naš najbolji rukomet", zaključio je Gonzales.