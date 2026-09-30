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Kadeti Srbije bolji od Srpske na "Svesrpskom kupu" u Banjaluci

Kadeti Srbije bolji od Srpske na "Svesrpskom kupu" u Banjaluci

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Mladi rukometaši Srbije, igrači rođeni 2010. godine i mlađi, pobijedili su kadete Republike Srpske 34:19 (16:12) u okviru desetog Svesrpskog kupa.

Kadeti Srbije bolji od Srpske u prijateljskoj utakmici na "Svesrpskom kupu" u Banjaluci Izvor: Rukometni savez Republike Srpske

Izabranici selektora "orlova" Dragana Sudžuma vodili su sve vrijeme i zasluženo su dobili ovaj meč. Se druge strane dobri su bili i mladi rukometaši Republike Srpske koji su koliko-toliko parirali rivalu posebno u prvom poluvremenu.

Pobjednički pehar uručio je Božo Đurković, predsjednik Srpskog rukometnog saveza, zlatne medalje Saša Čađo, izaslanik predsjednika Republike Srpske, bronzane Danijela Ćapin, pomoćnik minstra za sport Republike Srpske.

Najefikasniji kod Srbije bio je Filip Kočanović koji je proglašen za MVP dok je njegov saigrač Vukša Martić najbolji golman, a priznanja im je uručio Marinko Umičević, predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske. Kod domaće selekcije četiri gola dao je Andrej Paripović.

REPUBLIKA SRPSKA - SRBIJA 19:34(12:16)

Dvorana: „Borik“ u Banjaluci, gledalaca: sudije: Vladimir Barać (Gradiška) i Vedran Šatordžija (Banjaluka), delegat: Aleksandar Vrhovac (Banjaluka), sedmerci: Republika Srpska 3(0), Srbija 3(3), isključenja: Republika Srpska šest minuta, Srbija četiri minuta.

REPUBLIKA SRPSKA: Šajinović (5 odbrana), Biber, Bundalo 1, F. Petrović, Marčeta, Milić, Davidović 3, Demonjić 1, Tubić, M. Petrović 1, Vukmir, Nešković 1, Radun 2, Milinović (1 odbrana), Vujaković 3, Ignjatić 2, Paripović 4, Simić 1. Selektor: Aleksandar Međedović.

SRBIJA: Vlahović (6 odbrana), Bošković 2, Martić (6 odbrana), Marković, Nikolajević 3, Đeklić, Gergelj 4, Čvorović 2, Grbić, Dević, Kočanović 10(2), Radanović 5, Bošković 2, Stojinović 3, Đorđević 1, Krička 1, Lečić 2, Radosavljević 1. Selektor: Dragan Sudžum.

(MONDO)

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Svesrpski kup Rukomet

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