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Crvena zvezda u Evroligi: Marina Maljković napravila čudo

Crvena zvezda u Evroligi: Marina Maljković napravila čudo

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Marina Maljković je uspjela da sa Crvenom zvezdom uđe u Evroligu.

marina maljkovic u evroligi sa crvenom zvezdom Izvor: MN PRESS

Košarkašice Crvene zvezde su u Evroligi! Tim Marine Maljković je u finalu kvalifikacija u dramatičnom meču savladao mađarsku ekipu Miškolca 71:66 i tako se plasirao u elitu evropske košarke.

Destani Henderson i Alija Kolijer su vodile tim do pobjede sa po 18 poena, dok je Artemis Spanu imala 13 poena i 12 skokova. Prije ovog meča šampionke Srbije igrale su polufinale kvalifikacija u Ćeškoj i kao gošće su pobijedile Žabini Brno.

Takmičenje u Evroligi počinje sredinom oktobra, a crveno-bijele košarkašice će igarti u grupi B Evrolige sa timovima kao što su Galatasaraj iz Turske, Bereta Familia Skio iz Italije i Basket Mehelen iz Belgije.

Novo čudo Marine Maljković

Trofejna srpska selektorka digla je reprezentaciju, pa je tako sa djevojkama osvojila dva zlata i jednu bronzu na Eurobasketima, kao i bronzu sa Olimpijskih igara u Rio de Žaneiru. Kao trener ima osvojen Evrokup sa Galatasarajem 2018. godine i Evroligu sa Fenerbahčeom 2023. 

(MONDO)

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01:12:49
Priče za medalju: Marina Maljković
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

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Tagovi

Marina Maljković ŽKK Crvena zvezda

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