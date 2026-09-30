Kristijano Ronaldo je javno objavio da se povlači iz reprezentacije Portugala.

Izvor: JOHAN NILSSON / AFP / Profimedia

Kristijano Ronaldo je prvo napravio haos jer je Žorž Žezus odbio da ga stavi u tim na meču sa Norveškom u Ligi nacija, a nakon što je propustio trening svog tima sada se i javno oglasio. On je odmah po napuštanju treninga nacionalnog tima javno objavio da se povlači.

Nespreman da prihvati da ima mlađih i boljih, a suočen sa kritikama čak i u Portugalu nakon Svjetskog prvenstva u Americi sada je konačno rekao da se povlači iz nacionalnog tima. Nije najjasnije da li je ovo defintivno kraj ili je samo otišao kako bi se izborio za promjene i bolji status.

Obraćanje Kristijana Ronalda

Vidi opis Kristijano Ronaldo se povukao iz reprezentacije! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Pedersen/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

"Nakon konferencije za medije selektora reprezentacije, i nakon razgovora sa predsjednikom Fudbalskog saveza Portugala, donio sam odluku da napustim pripreme reprezentacije.S vremenom ću svim Portugalcima reći istinu o razlozima zbog kojih sam napustio nacionalni tim, kojem sam se uvijek u potpunosti posvećivao. Sada je vrijeme da poželim sreću Portugalu i svim svojim saigračima, bez izuzetka", napisao je Kristijano Ronaldo.

Šta se sve desilo?

Prvo je Portugal pobijedio Norvešku 2:1 u meču Lige nacija, a Kristijano Ronaldo je prvo taj meč počeo na klupi. Ipak, iako je Žorž Žezus izvršio pet izmjena nijednu nije potrošio da uvede Ronalda, a on je odgovorio tako što je propustio trening u utorak. Sada je i u srijedu propustio trening, pokupio se i otišao, a onda izdao dramatično saopštenje.

(MONDO)

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