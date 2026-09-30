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Kristijano Ronaldo se povukao iz reprezentacije!

Kristijano Ronaldo se povukao iz reprezentacije!

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Kristijano Ronaldo je javno objavio da se povlači iz reprezentacije Portugala.

kristijano ronaldo se povukao iz reprezentacije Portugala! Izvor: JOHAN NILSSON / AFP / Profimedia

Kristijano Ronaldo je prvo napravio haos jer je Žorž Žezus odbio da ga stavi u tim na meču sa Norveškom u Ligi nacija, a nakon što je propustio trening svog tima sada se i javno oglasio. On je odmah po napuštanju treninga nacionalnog tima javno objavio da se povlači.

Nespreman da prihvati da ima mlađih i boljih, a suočen sa kritikama čak i u Portugalu nakon Svjetskog prvenstva u Americi sada je konačno rekao da se povlači iz nacionalnog tima. Nije najjasnije da li je ovo defintivno kraj ili je samo otišao kako bi se izborio za promjene i bolji status. 

Obraćanje Kristijana Ronalda

"Nakon konferencije za medije selektora reprezentacije, i nakon razgovora sa predsjednikom Fudbalskog saveza Portugala, donio sam odluku da napustim pripreme reprezentacije.S vremenom ću svim Portugalcima reći istinu o razlozima zbog kojih sam napustio nacionalni tim, kojem sam se uvijek u potpunosti posvećivao. Sada je vrijeme da poželim sreću Portugalu i svim svojim saigračima, bez izuzetka", napisao je Kristijano Ronaldo.

Šta se sve desilo? 

Prvo je Portugal pobijedio Norvešku 2:1 u meču Lige nacija, a Kristijano Ronaldo je prvo taj meč počeo na klupi. Ipak, iako je Žorž Žezus izvršio pet izmjena nijednu nije potrošio da uvede Ronalda, a on je odgovorio tako što je propustio trening u utorak. Sada je i u srijedu propustio trening, pokupio se i otišao, a onda izdao dramatično saopštenje.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

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01:05
Kristijano Ronaldo tuguje zbog ispuštene titule zbog kiksa na Al-Nasr Al-Hilal
Izvor: YouTube/AlfonsoR10
Izvor: YouTube/AlfonsoR10

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Kristijano Ronaldo Portugal

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