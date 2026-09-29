Borac protiv Partizana bez zadrške: Oni su favoriti, ali mi nemamo šta da izgubimo! Nije revijalna, igramo za trofej!

Trener Borca Mirko Mikić i iskusni rukometaš Miloš Nježić najavili su utakmicu protiv Partizana u okviru Svesrpskog kupa, koja će kako ističu biti prava borba za trofej, uz ogromnu podršku sa tribina Borika.

Izvor: MONDO

Rukometaši Borca i beogradskog Partizana sastaće se u srijedu od 20.15 časova u Boriku u finalu Svesrspkog kupa.

Biće to prilika da se crveno-plavi okušaju protiv šampiona Srbije koji se u međuvremenu značajno pojačao i koji će se takmičiit u EHF Ligi šampiona.

Trener Borca Mirko Mikić pred ovaj duel istakao je da ovdje nije riječ o crno-bijelima, već o njegovoj ekipi koja ima priliku, ali i ogroman motiv da se dokaže.

"Ne treba ni pričati nešto puno o njima. Da budem iskren, mi se tako i spremamo da smo sami sebi nekako u centru pažnje, da ne razmišljamo puno o njima. Činjenica da je dobra ekipa, da su branioci brojnih trofeja, da igraju Ligu šampiona, da imaju ozbiljan budžet, internacionalce, al' to nije mjerilo. Mjerilo će biti teren. Ono što je nama bitno – mi igramo u Boriku pred našim navijačima. I to je nama uvijek motiv više, uvek nekako nas tjera na ivicu, na ivicu isključenja, na ivicu na granicu svojih mogućnosti. To nas tjera u neke ekstreme i mislim da će to, ukoliko Borik bude onakav kakav zna da bude, posebno kad su ovako važne utakmice, biti ozbiljan motiv, jedan zadatak da se prikažemo u nekom najboljem mogućem izdanju. Tu više nije u pitanju ni nadanje nego moranje. Tu se mora izaći, biti motivisaniji od protivnika, sa više energije i sa minimalno respekta, pa makar to bio Partizan koji igra Ligu šampiona. I mi vidimo negdje tu svoju šansu, posebno što mislim da skoro godinu i po nismo izgubili utakmicu u Boriku. Nisam sto posto siguran u to, ako griješim izvinjavam se i javnosti i protivniku koji nam je uzeo neki bod u Boriku. Mi smo motivisani, sigurni u sebe, sutra moramo biti samo maksimalno ozbiljni, maksimalno koncentrisani, motivisani i odigrati jednu mušku utakmicu, prikazati se našoj publici u najboljem mogućem svjetlu", rekao je Mikić.

Očekuje se da bi dvorana Borik poslije duže vremena mogla da bude ispunjena i da će Borac imati veliku podršku svojih navijača, a upravo to, kako ističe Mikić, daje posebnu dimenziju.

"Ko nije igrao u ispunjenom Boriku... Stvarno cijenim sve ljude koji dođu da pomognu, a u posljednjih par mjeseci puno ljudi je podrška Borcu, što je velika stvar. Ali ko nije igrao pred Lešinarima u Boriku, znači u Boriku kad si ti dolje u svlačionici, kad hoćeš da održiš sastanak, a čuješ kako ulaze na tribine, ti ne znaš šta je to. To je nenormalna energija. Nema više ni trenera, nema ni taktike, nema ni zagrijavanja, nema ničeg, samo čekaš da počne utakmica. To te nosi i to je ono što uvijek govorim – tu ideš zaisto u ekstreme. Tu trčiš brže nego na treningu, šutiraš bolje nego na treningu, gineš za svaku loptu i ja negdje tu vidim jednu stepenicu za nas, jedan ozbiljan zamah u sutrašnjoj utakmici", istakao je Mikić.

On je rekao da je Partizan favorit, ali da je na njemu i veći pritisak.

"Oni jesu favoriti zbog svega što smo pominjali, ali to je dobro, na njima je neki veći pritisak, mi nemamo šta puno izgubiti, ali imamo šta dokazati. I tim navijačima i svim ljudima koji su nam podrška, a posebno sami sebi. Mislim da sutrašnjom utakmicom, dobrim izdanjem možemo napraviti jedan zamah i pokazati sami sebi recimo da su ove neke pripremne utakmice bile samo faza i možemo mnogo toga dobiti od sutrašnje utakmice. Zaista sam nekako miran, sa puno samopouzdanja ulazim u utakmicu i vidim da ekipa trenira dosta dobro, da se ponašaju onako kako treba da se ponaša jedan igrač Borca, ovaj, kako treba jedan igrač u važnoj utakmici da trenira i sutra da predstavlja svoj klub", istakao je Mikić.

Izvor: MONDO

Ekipa Borca priprema se za novu sezonu još od 27. jula, a sada će nakon brojnih prijateljskih utakmica konačno odigrati i jedan takmičarski meč. Iako je riječ o Svesrpskom kupu iskusni rukometaš Borca Miloš Nježić ističe da je ovdje u pitanju prava muška borba za trofej, a nikako revijalni meč.

"Ova utakmica nam mnogo znači. Nije ovo revijalni meč, mi se borimo za trofej, tako da je ovo nama bukvalno prva zvanična utakmica. Sigurno da nam mnogo znači kad uzmemo u obzir da smo počeli pripreme još krajem jula. Pripremamo se već dva mjeseca, bez zvaničnih utakmica sigurno da je teško trenirati i motivisati se, tako da ovo dolazi u pravo vrijeme da vidimo gdje smo i šta smo, pogotovo u odnosu na, na ekipu koja igra Ligu šampion. Vjerujem da ćemo, ne vjerujem, nego znam da ćemo dati sve od sebe da napravimo što bolji rezultat i verujem u ekipu i mislim da mi stvarno možemo da dobijemo to”, poručio je Nježić.

"Svi sa nestrpljenjem, ovaj, očekuju to i spremni smo i psihički i fizički da damo svoj maksimum. Kao što rekoh, zvanična je utakmica, idemo da vidimo gdje smo stvarno sa pozitivnom energijom očekujemo ovaj meč", dodao je on.