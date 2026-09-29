Šekil O'Nil: "Zamjeriću se mnogima zbog ovoga što ću reći o Evroligi"

Dok je gostovao u Litvaniji, Šekil O'Nil rekao da je košarka u Evroligi bolja od NBA jer nema "biranja utakmica" već se uvijek igra maksimalno ozbiljno.

Izvor: X/Eurohoopsnet/printscreen

Nekadašnji američki košarkaš Šekil O'Nil iskoristio je posjetu Litvaniji da stane na žulj svima koji govore o dominaciji NBA košarke nad stilom koji se gaji u Evropi. Višestruki NBA šampion u sklopu svojih poslovnih obaveza posjetio je Kaunas, gdje će gledati utakmicu koju treba da odigraju Žalgiris i Olimpijakos. Dok je pričao o tom meču rekao je da se u Evropi igra bolja košarka!

Mnogi se neće usaglasiti, mnogi će mu uzeti za zlo, ali Šekil O'Nil je siguran i neće tako lako promijeniti mišljenje. Po njegovim riječima, prednost evropske košarke je u tome što igrači svakoj utakmici u sezoni moraju da pristupe maksimalno ozbiljno, dok u SAD ima mečeva koje niko ne shvata ozbiljno. Upravo je nešto slično pričao i Jokić.

"Gledaću Žalgiris u Evroligi, biće tu 15.000 navijača. Rekli su mi da ako hoću da opljačkam nečiju kuću, mogao bih to da uradim, pošto će svi biti na utakmici. Znam da navijači u Evropi stvarno uživaju u košarci. Bio sam na samo jednoj košarkaškoj utakmici u Evropi i bilo je 'Vau'. Želim da vidim koliko je luda ova utakmica. Znam da je evropska košarka za nijansu bolja od one u NBA ligi. Znam da ću biti na meti kritika zbog te izjave, ali u Evropi svi igraju maksimalno angažovano tokom svih 36 utakmica. Znate, mi u NBA ligi imamo momke koji odmaraju do Ol-stara ili dok ne počne plej-of. Ovo će biti bitka, igraju protiv aktuelnog šampiona, prvi domaći meč u sezoni", rekao je O'Nil.

Ko je Šekil O'Nil?

Legendarni američki košarkaš važi za jednog od najdominantnijih centara svih vremena. Imao je nevjerovatnu fizičku snagu i na vrhuncu moći bio je praktično nezaustavljiv u protivničkom reketu. Tokom NBA karijere nosio je dres Orlanda, LA Lejkersa, Majamija, Finiksa, Klivlenda i Bostona.

Četiri puta je bio NBA šampion, tri puta MVP finalne serije, a jednom je osvojio MVP nagradu i za partije u ligaškom dijelu sezone. Tu su i brojna druga priznanja poput 15 nastupa na Ol-star mečevima, dok je osam puta biran u idealnu petorku sezone. Čak tri tima su povukla iz upotrebe broj koji je nosio Šekil O'Nil, osvajač zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu 1994. i Olimpijskim igrama 1996. godine.