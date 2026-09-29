Počeo 16. Memorijal "Dr Milan Jelić" u Modriči: Četvorostruki osvajač otkazao učešće

Na turniru u Modriči učestvuje 11 ekipa.

Izvor: Promo/FK Alfa Modriča

U Modriči je počeo 16. Memorijal "Dr Milan Jelić", koji se organizuje uz godišnjicu smrti nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske, te predsjednika FS Republike Srpske i FS BiH. Zvanično otvaranje turnira je u srijedu u 12 časova.

Učesnici su Crvena zvezda iz Beograda, Petrika iz Novog Sada, federalni klubovi Zvijezda Gradačac, Bratstvo Gračanica i Sloboda Tuzla, te klubovi iz Republike Srpske: Sloga Doboj, Borac Šamac, Tekstilac Derventa, Polet Brod, Sloga Trn i Modriča Betole. Kadetski tim OFK Beograda, četvorostruki pobjednik ovog takmičenja, otkazao je učešće u posljednjem trenutku iz njima poznatih razloga.

Dr Milan Jelić rođen je 26. marta 1956.godine. Bio je univerzitetski profesor, šesti predsjednik Republike Srpske, predsjednik FS Republike Srpske i FS BiH. Iznenada je preminuo 30. septembra 2007. godine, tokom rekreacije na stadionu koji danas nosi njegovo ime i prezime.

Memorijal će biti završen u četvrtak u kasnim popodnevnim časovima.

(MONDO - Slađan Jeremić)