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"Plaća, iz svog džepa": Nikola Grbić od svih krio šta studira na Harvardu

"Plaća, iz svog džepa": Nikola Grbić od svih krio šta studira na Harvardu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Nikola Grbić upisao je u šestoj deceniji života studije na Harvardu i to plaća sam, otkrio je njegov poslodavac - predsjednik Odbojkaškog saveza Poljske Šviderski.

Nikola Grbić upisao studije na Harvardu Izvor: Alessio Tarpini / Zuma Press / Profimedia

Legendarni srpski odbojkaš Nikola Grbić već godinama dokazuje da je jedan od najboljih trenera svijeta, a novo zlato koje je sa Poljskom osvojio na Evropskom prvenstvu govori da ne planira da stane. Osvojio je čak 10 medalja sa Poljacima za samo četiri godine i nedostaje mu samo još zlato sa Olimpijskih igara u Los Anđelesu da bi rekao "imam sve" i na njegovom primjeru mogli bi mnogi da nauče.

Ne samo da se Grbić ne zadovoljava ostvarenim uspjesima i ne zanosi se zbog deset medalja sa Poljskom, nego nastavlja da radi na sebi i zato je upisao studije na Harvardu, što niko nije znao do sada.

Nikola Grbić plaća sam sebi studije

Predsjednik Odbojkaškog saveza Poljske Sebastijan Šviderski otkrio je u razgovoru za tamošnje medije da će Nikola Grbić brzo po osvajanju medalje otputovati za Sjedinjene Američke Države - jer tamo studira.

"Nikola Grbić je čovjek potpuno posvećen samorazvoju. Malo ljudi zna da studira i to prilično težak smjer na Harvardu", otkrio je Šviderski i dodao: "To je čovjek koji želi da napreduje, koji ne gleda samo iz perspektive terena i sporta, već i iz perspektive mentaliteta, odnosa prema igraču i izgradnje tog igrača."

Izvor: AKUB PIASECKI / CYFRASPORT / Newspix.pl / Profimedia

Univerzitet Harvard u Bostonu jedan je od najprestižnijih univerziteta na svijetu i na njemu odskoro i Nikola Grbić pokušava da stekne znanje i to sam plaća.

"Dobijam pitanja jer kao njegov poslodavac moram da popunjavam formulare. Pitanja su veoma teška, tako da i ja nešto naučim. Nije stipendista - sam plaća studije. Iz svog džepa. Ulaže u razvoj i veoma nam je drago zbog toga", naglasio je Šviderski, inače Nikolin prijatelj iz dana kada su igrali zajedno.

Grbić je fenomen

Izvor: BORYS GOGULSKI / CYFRASPORT / imago sportfotodienst / Profimedia

Poljski mediji oduševljeni su kako je podigao njihovu reprezentaciju i poslije ove informacije da i studira na Harvardu nazvali su ga "fenomenom", dok ga posebno cijeni i predsjednik Saveza koji ga je doveo prije četiri godine i učinio ga jednim od najplaćenijih selektora.

"Dvije-tri nedjelje učestvuje na trenerskim konvencijama. Član je FIVB grupe trenera koji daju savjete predsjedniku Fabiju Azevedu. Da li Fabio to već sluša, u to neću da ulazim", rekao je Šviderski.

"Nikola Grbić je čovjek koji želi da se razvija i sa kojim je veoma lijepo raditi. Nije tako da ja kažem: ’Nikola, mora da bude ovako i ovako.’ Ne, razgovaramo, to je dijalog", zaključio je prvi čovjek poljske odbojke koji je Grbića doveo u trenutku kada je ovaj sport bio u padu.

Šta je Grbić sve osvojio?

Nekadašnji selektor Srbije Nikola Grbić, koga se ova država odrekla 2019. godine poslije tri medalje, osvojio je sada već deseto odličje sa bijelo-crvenima. Imaju dva zlata sa EP (2023. i sada 2026. godine), kao i tri zlata iz Lige nacija (i dvije bronze), pa srebro i bronzu sa Svjetskog prvenstva, a tu je i srebro sa Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine.

A ugovor nije ni blizu kraja, planiraju da još godinama dominiraju sa njim na klupi, svjesni da je preporodio njihovu odbojku, još od kada je sa Zaksom osvojio Ligu šampiona.

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Tagovi

Nikola Grbić Poljska Odbojka

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