5 pitanja za Zvezdu i Partizan: Da li su "vječiti" spremni za duplo kolo Evrolige?

Uoči prvog duplog kola Evrolige ove sezone, Zvezda i Partizan imaju važna pitanja. Da li će igrači uspjeti da se dokažu u izazovnim utakmicama?

Izvor: MN PRESS

Nije ni oktobar, a već je vrijeme za duplo kolo Evrolige. Prošle nedelje srpski klubovi Crvena zvezda i Partizan počeli su učešće u novoj sezoni Evrolige i u narednih 48 sati čekaju ih po dvije jako teške i zahtjevne utakmice. Takođe, čekaju ih i u drugačijem raspoloženju, pošto je Zvezda izgubila od Žalgirisa, dok je Partizan pobijedio Olimpiju Milano.

Crvena zvezda će večeras od 20 časova u "Beogradskoj areni" dočekati Hapoel Tel Aviv, a Partizan će od 20.45 igrati protiv Pariza u gostima. U četvrtak, Zvezdu očekuje i treći uzastopni meč na domaćem terenu, Efes dolazi u "Arenu" (20.00), dok će Partizan otputovati na još jedno gostovanje. U pitanju je meč sa Bajern Minhenom koji je zakazan za petak od 20 časova. Pred pomenute utakmice ostaje pet otvorenih pitanja na koja "vječiti" treba da odgovore.

Da li Zvezda i Partizan imaju snage?

Izvor: MN PRESS

Pripreme za novu sezonu bile su nikad kraće i to nije dalo dovoljno vremena trenerima ni da uigraju ekipe, ni da postignu naročito zadovoljavajući nivo fizičke spreme. Sada će "vječiti", kao i drugi klubovi u Evroligi, prvi put biti suočeni sa sada već standardno komplikovanim rasporedom. Vidjećemo da li igrači imaju snage za "duplo kolo" Evrolige koje podrazumeva ogromnu energiju u samo 48 sati u slučaju Zvezde, odnosno 72 sata u slučaju Partizana - ali na dva gostovanja.

Može li Motli?

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najveće razočaranje u prvom meču Crvene zvezde u Evroligi ove sezone bio je Džonatan Motli. Nekadašnji centar renomiranih evroligaških klubova bio je bez samopouzdanja u duelu sa Žalgirisom, gdje je za protivnika imao Jonasa Valančijunasa, jednog od najvećih pojačanja sezone.

Imao je negativan indeks korisnosti od -13, što se zaista ne pamti, tako da će biti neophodno da značajno unaprijedi svoju igru protiv Hapoela za koji je igrao lani i ima šta da dokaže.

Kako bez Vilisa?

Izvor: MN PRESS

Već u drugom minutu sezone, Partizan je ostao bez Dereka Vilisa. Amerikanac se povrijedio na debiju protiv Olimpije i čeka ga nekoliko nedelja pauze. Zbog toga je angažovan iskusni Bandža Si, koji doduše čitavog ljeta trenira s Partizanom, tako da će biti odmah u sastavu za susret sa Parizom.

Vidjećemo koliko će ga koristiti trener Đoan Penjaroja koji je već nekoliko puta poručio da su mu potrebna dva pojačanja, što je bilo prije Vilisove povrede. Iako je došao Si, situacija se nije promijenila - još su mu potrebna dvojica.

Da li je vrijeme za Boldvina?

U prvom meču sezone za Crvenu zvezdu nije igrao Patrik Boldvin Džunior, pojačanje iz NBA, od koga se ipak mnogo očekuje. Mnoge je iznenadilo što nije "upao" u 12, a sada je Navaro pred duel sa Hapoelom objasnio da ima manju povredu, tako da je neizvjestan njegov nastup, kao što je slučaj i sa Čimom Monekeom.

"Odluku o Boldvinu donijećemo u utorak. Ne možemo tek tako da donesemo odluku o igraču koji je na 50-50. Pričaćemo i sa ljekarima", rekao je Navaro i dodao informaciju koja je zabrinula navijače Zvezde: "Čima je imao problem takođe, povrijedio se. Odradio je trening, ali ne cijeli. Moramo da razgovaramo sa ljekarima i fizioterapeutima. Tek onda ćemo donijeti odluku i to će biti u utorak".

Ko će iskočiti uz Karlika?

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Vidjeli smo u prvom meču da će najvažniji igrač Partizana ove sezone opet biti Karlik Džouns, ali se postavlja pitanje - ko će uz njega biti "druga violina"? Imao je Karlik 20 poena i 10 asistencija, indeks 33 protiv Olimpije, ali crno-bijelima su potrebni i drugi girači. Najveću minutažu imao je Lamar Stivens (11 poena, 5 skokova), pa za njim Nikola Tanasković (7 poena), Alesandro Pajola (7 poena)... Možda među njima, za sada, treba tražiti igrača koji može da doprinosi košgeterski uz Karlika.

Djeluje da je Itanu Tompsonu, koji je imao pet poena za 12 minuta na parketu, potrebno još neko vreme kako bi se prilagodio evropskoj košarci.