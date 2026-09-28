Trener Crvene zvezde Ibon Navaro posebno je pričao o Džonatanu Motliju koji je imao košmaran debi za srpski klub.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ima duplo evroligaško kolo u Beogradu, protiv Hapoel Tel Aviva (29. septembar u 20.00), pa onda protiv Efesa (1. oktobar u 20.00). Navijači u ovim duelima očekuju mnogo bolje izdanje Džonatana Motlija koji je imao košmarni debi i bio najgori igrač na terenu protiv Žalgirisa. Upravo je o njemu pričao trener Ibon Navaro.

"Radi se o čovjeku koji je spavao najgore u cijelom gradu tog dana. Narednog dana bio je uništen, ali ovdje se ne radi o tome koliko puta padneš. Već da pokažeš karakter i kako ustaješ. Nastavio je dobro da trenira, kao i do sada, bez ikakve razlike. Vidjeli smo ga sa dobrom energijom, kako pokušava da napreduje i da vrati ekipi svu podršku koju mu saigrači pružaju", rekao je Navaro.

Vidi opis Ibon Navaro: "Džonatan Motli je bio uništen" Trening Crvene zvezde pred Hapoel Trening Crvene zvezde pred Hapoel Trening Crvene zvezde pred Hapoel Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Upravo su Motli i Kris Džouns bili prošle sezone dio Hapoela i poznaju ekipu.

"Poznajemo igrače i poznajemo ekipu. Hapoel pratimo još od prošle godine, otkako su osvojili Evrokup. Igraju dobro, imaju dobrog trenera Itudisa i znamo šta rade. Postoje naravno neki detalji koje je lakše prepoznati iznutra, tako da su nam dali neke savjete o njihovim automatizmima. Izgubili su od Bajerna, ali su i oni odigrali dobru utakmicu. Hapoel je veoma talentovan i za dva minuta su se vratili iz -16 na samo minus jedan. Imaju talenat da promijene meč, zato moramo da budemo spremni".

"Mi moramo da pobijedimo"

Zvezda je izgubila od Žalgirisa i sada ima dodatni imperativ da pobijedi protiv Hapoela.

"Moramo da pobijedimo, bez obzira na to da li igramo kod kuće ili u gostima. Jedna od gorih stvari bila je ta što nismo obradovali navijače pobjedom protiv Žalgirisa, ali ne mogu da osporim borbenost igrača. Dali su sve od sebe, uz dosta grešaka, ali je najvažnije da su dali maksimum i tu nemam zamjerke. Imamo emotivne igrače, emotivan smo tim, ponekad nije lako da kontrolišu tu dodatnu energiju sa tribina koja je ogromna. Kada pogriješite, dobijete i suprotan efekat. Zato moramo da naučimo kako da upravljamo svim emocijama koje su oko nas", zaključio je Navaro.

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