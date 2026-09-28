logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Porter: "Jokić mi na oproštaju rekao da nosim kondome svuda"

Porter: "Jokić mi na oproštaju rekao da nosim kondome svuda"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Majkl Porter junior otkrio je i kako je izgledala poslednja poruka koju mu je Nikola Jokić napisao kada je trejdovan u Bruklin.

Majkl Porter Jokić mi rekao da svuda nosim kondome Izvor: Printscreen/X/NBA/katsuxtb

Majkl Porter junior bio je važan faktor u Denveru kada je osvojena šampionska titula. Međutim, njegovi česti problemi sa povredama i sa nekonstantnom igrom na kraju su ga koštali, pa je trejdovan u Bruklin i više ne igra sa Nikolom Jokićem.

Kako je sve to izgledalo? Kako je podnio oproštaj i šta mu je srpski centar rekao tada? Pričao je o tome ponovo u jednom od podkasta i počeo da se smije dok je prepričavao taj razgovor. Bilo je to u grupnom četu, pa su svi mogli da vide poruku.

"Uvijek je teško kada se opraštaš. Svi su slali poruke u tom grupnom četu. Jedina stvar koju mi je Nikola napisao bila je 'umotaj ga'. Napisao mi je 'Ne zaboravi da nosiš kondome svuda'. To je bila njegova poruka, tako se oprostio od mene", smijao se Porter dok je pričao o tome.

Kakvu je sezonu imao Porter?

Od odlaska iz Denvera se uloga Portera promijenila. U Nagetsima je bio treća opcija iza Nikole Jokića i Džamala Mareja. Od kada je otišao u Bruklin sve je drugačije, tamo je prva napadačka opcija.

Tako je u Netsima imao prosjek od 24,2 poena, 7,1 skok i 3 asistencije po utakmici. Privukao je i interesovanje nekih jačih timova zbog sjajnih partija, ali do trejda nije došlo. Ostaje da se vidi da li će se možda to promijeniti u novoj sezoni.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić košarka Denver Majkl Porter NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC