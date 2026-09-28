Porter: "Jokić mi na oproštaju rekao da nosim kondome svuda"

Majkl Porter junior otkrio je i kako je izgledala poslednja poruka koju mu je Nikola Jokić napisao kada je trejdovan u Bruklin.

Izvor: Printscreen/X/NBA/katsuxtb

Majkl Porter junior bio je važan faktor u Denveru kada je osvojena šampionska titula. Međutim, njegovi česti problemi sa povredama i sa nekonstantnom igrom na kraju su ga koštali, pa je trejdovan u Bruklin i više ne igra sa Nikolom Jokićem.

Kako je sve to izgledalo? Kako je podnio oproštaj i šta mu je srpski centar rekao tada? Pričao je o tome ponovo u jednom od podkasta i počeo da se smije dok je prepričavao taj razgovor. Bilo je to u grupnom četu, pa su svi mogli da vide poruku.

Michael Porter Jr. says Nikola Jokić’s only goodbye after the Nuggets traded him was a group chat message telling him to wear a condom



Johnny: “You go and obviously build crazy relationships with Jamal and Jokić and all these guys on the team. How was it when you get that news…pic.twitter.com/1lSgf0tmNK — katsu (@katsuxbt)September 26, 2026

"Uvijek je teško kada se opraštaš. Svi su slali poruke u tom grupnom četu. Jedina stvar koju mi je Nikola napisao bila je 'umotaj ga'. Napisao mi je 'Ne zaboravi da nosiš kondome svuda'. To je bila njegova poruka, tako se oprostio od mene", smijao se Porter dok je pričao o tome.

Kakvu je sezonu imao Porter?

Od odlaska iz Denvera se uloga Portera promijenila. U Nagetsima je bio treća opcija iza Nikole Jokića i Džamala Mareja. Od kada je otišao u Bruklin sve je drugačije, tamo je prva napadačka opcija.

Tako je u Netsima imao prosjek od 24,2 poena, 7,1 skok i 3 asistencije po utakmici. Privukao je i interesovanje nekih jačih timova zbog sjajnih partija, ali do trejda nije došlo. Ostaje da se vidi da li će se možda to promijeniti u novoj sezoni.

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