Rukometni savez Republike Srpske: Ponosni na Svesrpski kup

Za trofej u Svesrpskom kupu boriće se Borac m:tel i Partizan.

Izvor: Rukometni savez Republike Srpske

Sve je spremno za predstojeći Svesrpski kup za rukometaše koji će se održati u srijedu, 30. septembra u banjalučkom hramu sporta. Ovo su potvrdili predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Marinko Umičević i prvi čovjek Rukometnog kluba Borac m:tel Darko Savić.

Kao što je poznato prvo će od 18 časova igrati kadetske reprezentacije Republike Srpske i Srbije (dječaci rođeni 2010. godine i mlađi). Nakon toga, od 20.15 časova, u borbi za pobjednički trofej sastaće se rukometaši Borca m:tel i beogradskog Partizana AdmiralBet. Direktan prenos je obezbijeđen putem Radio televizije Republike Srpske, a signal preuzimaju i Radio televizija Srbije i Arena sport.

"Što se nas tiče sve je spremno za ovu manifestaciju na koju sam ponosan. Kupili smo pehare i medalje kao i nove dresove za našu reprezentaciju. Nadamo se dobroj utakmici i atmosferi, a naše gostoprimstvo nikad nije bilo upitno. Imamo obećanje da će nas finansijski podržati Milorad Dodik u kojeg nikad nisam sumnjao, kao i u Vladu Republike Srpske i resornog Ministarstva. Dobro smo se potrudili da sve bude organizovano na zavidnom nivou, a termin je izabrao Partizan koji igra Ligu šampiona. Iskreno, vjerujem u Borac da može doći do pobjede iako ih čeka težak zadatak. Ovom prilikom pozivam i naše navijače i sve ljubitelje rukometa da dođu u što većem broju u dvoranu Borik. Očekujem da RTRS prenosi i utakmicu kadeta, ukoliko ne budu mogli onda će taj posao obaviti Simić televizija", riječi su Marinka Umičevića.

Darko Savić, predsjednik RK Borac m:tel, naglasio je kako je sve moguće u susretu sa šampionom Srbije.

"Sve je moguće u jednoj utakmici. Oni mogu da imaju loš dan, a da nama bude dobar, a moramo priznati da se to rijetko dešava. Želimo da se pred našim navijačima pokažemo u što boljem svjetlu, ako ništa drugo da bude barem ravnopravna utakmica. Imamo najavu da će doći veliki broj navijača, najavio nam se značajan broj prijateljskih klubova iz regije. Iz RK Kozara iz Kozarske Dubice dolazi pun autobus što nikad ranije nije bio slučaj i hvala im na tome i sigurno je da očekujemo punu dvoranu", izjavio je Darko Savić.

Predsjednik MRK Sloga Vojislav Rađa naglasio je kako će navijati za Borac m:tel u finalu Svesrpskog kupa i poželio je Banjalučanima sreću u okršaju sa Partizanom AdmiralBet.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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