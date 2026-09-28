Juri Knor stigao u Pari Sen Žermen: Luka Karabatić ga dočekao, da mu kaže kako da zamijeni Nikolu

Pari Sen Žermen je zvanično objavio da od naredne sezone u klub dolazi Juri Knor. Njemački reprezentativac će biti glavni plejmejker ekipe i lider u pokušaju da PSŽ ponovo bude veliki.

Izvor: Anke Waelischmiller/Sven Simon / imago sportfotodienst /Audrey MCKIE / Sipa Press / Profimedia

Luka Karabatić je oborio rekord i postao najtrofejniji rukometaš u istoriji PSŽ-a, a sada je kao kapiten dočekao i najveće pojačanje. Pariski velikan je objavio da od sezone 2027/28 u ekipu stiže Juri Knor.

Njemački srednji bek rođen 2000. godine u Flensburgu potpisao je ugovor do 2030. godine i dolazi nakon što je poslije juniorskog staža u Barseloni igrao za Minden, pa četiri godine za Rajn Nekar Leven. Sada je u Olborgu, ali njegova danska avantura trajaće samo dvije sezone.

Šta kažu Knor i Omeje?

"Oduševljeni smo što smo doveli Jurija u Pari Sen Žermen. On se uspostavio prethodnih sezona kao jedan od najboljih plejmejkera u Evropi. Njegova vizija igre, njegova efikasnost ispred gola, njegovo liderstvo biće vrijedni dodaci našem timu. Njegov dolazak se idealno uklapa u projekat koji pravimo i ambicije koje imamo za nadolazeće sezone, kako u Francuskoj tako i u Evropi", rekao je Tjeri Omeje, nekada legendarni golman a sada generalni menadžer Pari Sen Žermena.

Sam Juri Knor za koga je ovo ipak do sada transfer karijere istakao je da dolazi u jako bitan i prestižan klub.

"Dolazak u Pari Sen Žermen predstavlja bitan korak u mojoj karijeri. To je prestižan klub, poznat po visokoj ambiciji i visokim standardima. Jedva čekam da otkrijem sve o novom okruženju, da upoznam nove saigrače i navijače u Parizu", rekao je Juri Knor.

PSŽ se raspao bez Nikole Karabatića

Nikola Karabatić je završio karijeru i dok je sa njim u timu klub redovno igrao završnice Lige šampiona, od tada ih nema blizu vrha. U sezoni 2024/25 su ispali u prvom duelu plej-ofa od Pik Segeda, a prošle sezone ih je savladao Vesprem takođe na prvom koraku po završetku grupne faze. Ove sezone su u novom formatu krenuli sa remijem protiv Olborga gdje im je upravo Knor dao sedam golova, a zatim su pobijedili Zagreb.

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