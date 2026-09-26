Strahinja Brkić u Crvenoj zvezdi: Mladi reprezentativac doveden u zadnji čas, odmah krenuo da cijepa mreže

Crvena zvezda je na staertu sezone morala da reaguje i poslije povreda dva lijeva krila potpisan je Strahinja Brkić. On je na debiju protiv Lavova dao sedam golova.

Izvor: instagram/sulavovi

Strahinja Brkić je novo pojačanje Crvene zvezde! Tim koji je ove sezone preuzeo Nenad Maksić promjenjivo igra na početku ove sezone i upisao je pobjedu, remi i poraz, a sada se pojačao na lijevom krilu.

Nakon poraza u "Šumicama" od Lavova 34:32 u trećem kolu Arkus lige, upravo je iz tog kluba stigao talentovani Strahinja Brkić. U19 reprezentativac Srbije iza sebe ima iskustvo igranja za Srbiju na Svjetskom prvenstvu u Egiptu.

Debitovao je za crveno-bijele upravo protiv Lavova i dao je sedam golova iz osam pokušaja, pa je pokazao da će biti veliko pojačanje, kako u napadu tako i u odbrani. Strahinja Brkić je ponikao u omladinskoj školi Partizana u generaciji sa Aleksom Veskovićem koji je upravo na pozajmici iz Partizana i dao je 10 golova Zvezdi.

Strahinja Brkić je na svom prvom meču iskoristio to što nije bilo povrijeđenih Uroša Simića i Viktora Matičića pa je odigrao svih 60 minuta. Crveno-bijeli su bez njega u timu remizirali sa Loznicom i pobijedili Jugović, a sada ih čeka duel sa Radničkim na svom terenu.