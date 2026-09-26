Strahinja Brkić u Crvenoj zvezdi: Mladi reprezentativac doveden u zadnji čas, odmah krenuo da cijepa mreže

Crvena zvezda je na staertu sezone morala da reaguje i poslije povreda dva lijeva krila potpisan je Strahinja Brkić. On je na debiju protiv Lavova dao sedam golova.
Strahinja Brkić je novo pojačanje Crvene zvezde! Tim koji je ove sezone preuzeo Nenad Maksić promjenjivo igra na početku ove sezone i upisao je pobjedu, remi i poraz, a sada se pojačao na lijevom krilu.
Nakon poraza u "Šumicama" od Lavova 34:32 u trećem kolu Arkus lige, upravo je iz tog kluba stigao talentovani Strahinja Brkić. U19 reprezentativac Srbije iza sebe ima iskustvo igranja za Srbiju na Svjetskom prvenstvu u Egiptu.
Debitovao je za crveno-bijele upravo protiv Lavova i dao je sedam golova iz osam pokušaja, pa je pokazao da će biti veliko pojačanje, kako u napadu tako i u odbrani. Strahinja Brkić je ponikao u omladinskoj školi Partizana u generaciji sa Aleksom Veskovićem koji je upravo na pozajmici iz Partizana i dao je 10 golova Zvezdi.
Strahinja Brkić je na svom prvom meču iskoristio to što nije bilo povrijeđenih Uroša Simića i Viktora Matičića pa je odigrao svih 60 minuta. Crveno-bijeli su bez njega u timu remizirali sa Loznicom i pobijedili Jugović, a sada ih čeka duel sa Radničkim na svom terenu.