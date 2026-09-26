Misterija u Zagrebu dobija novi obrt: Ostaci pronađeni među otpadom navodno pripadaju MMA borcu

Tužne vijesti stižu iz Zagreba gdje se sumnja da je pronađeno tijelo MMA borca Abrahama Salomona Area.

Izvor: Screenshot/YouTube/@ajbalkans

Slučaj pronalaska ljudskih ostataka na području Zagreba dobio je novi obrt nakon što su se u regionalnim borilačkim krugovima pojavile informacije da bi pronađeno tijelo moglo pripadati Abrahamu Salomonu Areu, nekadašnjem borcu FNC-a poznatom pod nadimkom Abi.

Ipak, identitet osobe čiji su ostaci pronađeni još nije zvanično potvrđen. Zagrebačka policija saopštila je da je 22. septembra oko 14.30 časova, na području Peščenice, u krugu jednog preduzeća, pronađeno tijelo za sada nepoznate osobe. Tokom prekopavanja veće količine otpada pronađen je najprije gornji dio ljudskog skeleta, a dan kasnije otkriven je i donji dio. Pronađeni ostaci prebačeni su na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, gdje će biti sprovedene potrebne analize.

Tek nakon završetka vještačenja trebalo bi da bude poznato kome ostaci pripadaju, kao i kada i na koji način je osoba preminula. Nadležni će utvrđivati i da li postoje elementi krivičnog djela.

U javnosti se pojavila informacija o poznatom borcu

Dok zvanična identifikacija još traje, društvenim mrežama proširila se tvrdnja da je riječ o Abrahamu Salomonu Areu, borcu nigerijskog porijekla koji je nastupao u Hrvatskoj i regionu. Dodatnu pažnju izazvala je objava Gorana Babića Hambija, poznatog hrvatskog podkastera, analitičara, influensera i nekadašnjeg trenera. On je naveo da je dobio potvrdu da se radi upravo o Abiju.

"Istina ljudi, dobio sam potvrdu. Nažalost, ovo je bilo očekivano jer njemu stvarno nije bilo dobro", napisao je Babić na društvenim mrežama.

Ipak, do zvanične potvrde nadležnih institucija, ove navode treba posmatrati kao nezvanične.

Ko je Are?

Are je bio član zagrebačkog Amerikan top tima, a regionalnoj MMA publici poznat je po nastupima u FNC-u, kao i u Armagedonu, takmičenju koje je svojevremeno okupilo veliki broj mladih boraca sa prostora bivše Jugoslavije. Jedan od mečeva po kojima je ostao upamćen jeste duel sa srpskim borcem Milošem Cvetkovićem na Armagedonu 2020. Cvetković je tada do pobjede stigao tehničkim nokautom već u prvoj rundi.

Kasnije je Are nastavio da se bori pod okriljem FNC-a. U jednom od nastupa savladao je Davuda Muhića gušenjem u prvoj rundi, dok je na FNC 8 poražen od Teufika Šehića, koji je do pobjede došao polugom na peti.

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