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Uroš Medić sve bliži UFC pojasu: Nije ulazio u oktagon, a napredovao na listi izazivača

Uroš Medić sve bliži UFC pojasu: Nije ulazio u oktagon, a napredovao na listi izazivača

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Srpski MMA borac Uroš Medić pretekao Liona Edvardsa na listi izazivača u UFC i sada je 9.

Uroš Medić sve bliži UFC pojasu Izvor: Px Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Srpski MMA borac Uroš Medić vraća se u oktagon 14. novembra, kada će u kultnom Medison Skver Gardenu raditi borbu protiv domaćeg predstavnika Kevina Holanda. Mnoge je iznenadio ovakav razvoj situacije jer se čini da Medić ne može mnogo da napreduje ukoliko savlada Amerikanca, ali su zato stigle druge dobre vijesti za Srbina!

Iako nije bio u oktagonu nakon što je u Beogradu demolirao Danijela Rodrigeza, Uroš Medić je napredovao na listi izazivača u svojoj kategoriji. Pojas i dalje drži Islam Mahačev, prvi izazivač mu je Karlos Prates kojeg bi Medić volio da vidi protiv sebe u oktagonu, a zatim se ređaju neka od najvećih MMA imena današnjice. Na devetom mjestu je Uroš Medić, koji je napredovao za jednu poziciju.

Zapravo, Hoakin Bakli i Uroš Medić napredovali su po jednu poziciju, a za dva mjesta je pao Lion Edvards, još jedan borac kojeg je Srbin izazivao u prethodnom periodu. Sada se čini da nema smisla da UFC zakazuje borbu Medića i Edvardsa, jer je to još jedan meč iz kojeg srpski borac ne može mnogo toga da dobije. Prije svega jer mu pobjeda ne bi popravila plasman na listi izazivača.

Ako sve prođe u najboljem redu protiv Kevina Holanda, Uroš Medić će imati puno pravo da traži meč protiv nekog od boraca iz svjetskog vrha. Moraće UFC da mu nađe rivala koji je plasiran bolje od njega i tako srpskom predstavniku ponudi mogućnost da se približi borbi za šampionski pojas u svojoj kategoriji.

Nije realno očekivati da u bliskoj budućnosti baš Uroš Medić dobije priliku da izazove Islama Mahačeva, aktuelnog šampiona divizije. Do tog trenutka bi srpski borac morao da savlada barem još dvojicu ili trojicu boraca iz Top 15 na svijetu, ali sve zavisi i od toga kakve zamisli UFC ima u ovom momentu.

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Tagovi

Uroš Medić UFC MMA

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