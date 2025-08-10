"Zovite doktora, ali ne za mene": Uroš Medić pao, pa za 60 sekundi "uspavao" Gilberta u UFC

Pogledajte kako je Uroš "Doktor" Medić došao do pobjede na UFC u Las Vegasu protiv Gilberta.

Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Sjajni srpski MMA borac Uroš Medić ostvario je nevjerovatnu pobjedu prethodne noći pošto je u UFC borbi u Las Vegasu srušio Gilberta Urbinu. Borba je završena poslije samo šezdeset sekundi pošto je Medić "uspavao" Urbinu, tako što ga je prvo pogodio u bradu, a onda udario i kada je pao na pod.

Ono što je zanimljivo je da je Medić - poznat i kao "Doktor" - prvi izgubio balans i završio na podu poslije sedam sekundi, ali se nevjerovatno vratio u borbu i dobio je očas posla. Pogledajte kako je to izgledalo:



Poslije ovih udaraca Uroša Medića sudija je bio primoran da prekine meč pošto je bio svjestan da je njegov protivnik - inače Meksikanac koji se takmiči pod zastavom SAD - u nokdaunu i da nije u stanju da nastavi borbu. Nastala je pauza poslije koje je čestitao Srbinu.

Ovo je Mediću inače 11. pobjeda u karijeri, a peta u UFC. Ima i tri poraza u UFC, ali ovakvim pobjedama pokazuje da može da napravi vrhunsku karijeru.