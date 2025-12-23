Crvena zvezda pada u Evroligi: Pogledajte tabelu poslije poraza u Parizu

Ovako izgleda tabela Evrolige posle poraza Crvene zvezde od Pariza u Francuskoj.

Crvena zvezda nije uspjela da dođe do pobjede u Parizu i da ostvari treći trijumf u gostima u Evroligi. Francuski tim je tako šesti put slavio u dosadašnjem toku sezone (102:92). Ovo ujedno znači i pad srpskog tima na tabeli elitnog takmičenja.

Poslije 18 odigranih utakmica Zvezda je na 10. mjestu sa skorom 10-8 koliko ima i Žalgiris, dok je Olimpijakos iznad njih sa dvije utakmice manje (9-7), pošto igra tek sa Virutsom, a treba da nadoknadi i odloženi meč sa Fenerbahčeom. Iznad su Real Madrid i Monako (po 10-7) i Fenerbahče (11-6), dok su iza Armani i Dubai sa skorom 9-9.

Tim Saše Obradovića će u narednom kolu gostovati Efesu u Istanbulu (2. januara), pa će dočekati Valensiju u Beogradu (6. januara) i onda slijedi serija evroligaških gostovanja protiv Žalgirisa, Armanija, Monaka i Virtusa, pa će naredni meč kod kuće igrati tek 30. januara protiv Dubaija.







