Predsjednik fudbalskog kluba pronađen mrtav u automobilu!

Stravična vijest potresla je bugarsku javnost i region. Hristo Burgazlijev, predsednik bugarskog fudbalskog kluba OFK Pomorje i poznati biznismen, pronađen je mrtav danas popodne u svom automobilu marke "audi" tamnosive boje u Burgasu.

Policija je odmah blokirala kvart, a prema prvim informacijama, istraga se kreće u dva pravca – ubistvo ili samoubistvo.

Prvi rezultati forenzičkog pregleda potvrdili su da je Burgazlijev preminuo od posljedica ranjavanja vatrenim oružjem. Istražitelji razmatraju dvije jezive opcije: da je ubica pucao iz neposredne blizine kroz prozor automobila ili da je smrtonosni hitac ispaljen sa suprotnog trotoara u ulici Pop Georgi.

Policija trenutno pregleda snimke sa svih obližnjih nadzornih kamera i ispituje svjedoke koji su se u tom trenutku našli u blizini mjesta tragedije.

Burgazlijev je bio istaknuta figura u Pomorju i Burgasu. Pored toga što je bio na čelu fudbalskog kluba, bio je vlasnik jedne od najpoznatijih mjenjačnica u Burgasu i posedovao je brojne nekretnine. Ono što dodatno zbunjuje istražitelje jeste činjenica da biznismen, prema riječima bliskih saradnika, nije imao finansijskih problema niti dugova koji bi mogli biti motiv za ovakav čin.

Ova tragedija posebno je pogodila sportsku javnost jer je Hristo otac Hristiane Burgazlijeve, proslavljene evropske šampionke u plesnim sportovima.

