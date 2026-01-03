Umro legendarni Dimitar Penev: Sa njim je Bugarska sanjala svjetsku titulu

U Bugarskoj je poslije duge i teške bolesti preminuo Dimitar Penev.

Izvor: Screenshot

Tužne vijesti nam dolaze iz Bugarske gdje je preminuo legendarni Dimitar Penev. U 80. godini umro je nakon duge i teške bolesti nekada sjajan fudbaler, ali i selektor kultne selekcije Bugarske koja je na Svjetskom prvenstvu 1994. godine bila četvrta.

Službeno je proglašen za najboljeg bugarskog trenera ikada, a na Svjetskom prvenstvu u SAD je tim u kome su bili Hristo Stoičkov, Emil Kostadinov i Ljuboslav Penev stigao do polufinala. Uspjeli su da pobijede Argentinu i Njemačku, ali su ih u polufinalu savladali Italijani 2:1.

Penev nije bio samo sjajan trener već i vrhunski fudbaler. Igrao je za Lokomotivu iz Sofije, a onda je prešao u CSKA. Kao štoper je odigrao 364 meča i igrao je godinama za ovaj klub. Osvojio je 13 trofeja, od toga sedam prvenstava Bugarske. Dva puta je bio fudbaler godine u domovini, a za nacionalni tim je igrao 90 puta. Igrao je na Svjetskim prvenstvima 1966. i 1970.

Više puta je vodio CSKA, a ovaj armijski klub iz Sofije je dogurao i do polufinala Kupa pobjednika kupova 1989. Ispali su od Barselone, a do tada su eliminisali Panatinaikos i holandsku Rodu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!