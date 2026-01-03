logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Umro legendarni Dimitar Penev: Sa njim je Bugarska sanjala svjetsku titulu

Umro legendarni Dimitar Penev: Sa njim je Bugarska sanjala svjetsku titulu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

U Bugarskoj je poslije duge i teške bolesti preminuo Dimitar Penev.

Preminuo Dimitar Penev Izvor: Screenshot

Tužne vijesti nam dolaze iz Bugarske gdje je preminuo legendarni Dimitar Penev. U 80. godini umro je nakon duge i teške bolesti nekada sjajan fudbaler, ali i selektor kultne selekcije Bugarske koja je na Svjetskom prvenstvu 1994. godine bila četvrta.

Službeno je proglašen za najboljeg bugarskog trenera ikada, a na Svjetskom prvenstvu u SAD je tim u kome su bili Hristo Stoičkov, Emil Kostadinov i Ljuboslav Penev stigao do polufinala. Uspjeli su da pobijede Argentinu i Njemačku, ali su ih u polufinalu savladali Italijani 2:1.

Penev nije bio samo sjajan trener već i vrhunski fudbaler. Igrao je za Lokomotivu iz Sofije, a onda je prešao u CSKA. Kao štoper je odigrao 364 meča i igrao je godinama za ovaj klub. Osvojio je 13 trofeja, od toga sedam prvenstava Bugarske. Dva puta je bio fudbaler godine u domovini, a za nacionalni tim je igrao 90 puta. Igrao je na Svjetskim prvenstvima 1966. i 1970. 

Više puta je vodio CSKA, a ovaj armijski klub iz Sofije je dogurao i do polufinala Kupa pobjednika kupova 1989. Ispali su od Barselone, a do tada su eliminisali Panatinaikos i holandsku Rodu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Dimitar Penev treneri fudbal Bugarska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC