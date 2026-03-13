"Da se nametnemo i kontrolišemo utakmicu!" Jasne poruke iz Borca pred derbi na Grbavici: Fokus na terenu i našoj igri!

Vinko Marinović i Luka Juričić najavili su predstojeći derbi na Grbavici (subota, 15.00).

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Derbi 25. kola Premijer lige BiH odigraće u subotu (15.00) na Grbavici ekipe Željezničara i Borca.

Biće to susret timova koji ovaj okršaj dočekuju u dijametralno suprotnom raspoloženju. Sarajevski premijerligaš je tokom ove sedmice eliminisan iz Kupa BiH, čime je znatno umanjio šanse da na ljeto zaigra na evropskoj sceni, s obzirom na to da za trećeplasiranim Sarajevom kasni čak deset bodova.

Banjalučani su, sa druge strane, uhvatili zalet. Tim Vinka Marinovića nanizao je četiri trijumfa u prvenstvu, uz samo jedan primljeni i čak 14 postignutih pogodaka, pa je sasvim zasluženo na liderskoj poziciji.

"Svaka je utakmica, naravno, zahtjevna. Mi smo u proteklom periodu bili u ritmu utakmica koje su derbiji, što je takođe i ova protiv Željezničara. Kući igraju veoma motivisano, ali i mi spremno dočekujemo utakmicu. Važno nam je da i ovu utakmicu, kao i sve do sad, odigramo na isti način – disciplinovano, odgovorno i sa maksimalnom koncentracijom. Ako to ponovimo, mislim da možemo da očekujemo rezultat u našu korist. Ekipa ima veliko samopouzdanje, ali nama je svakako fokus na teren i igru koju želimo da prikažemo. Nadam se da ćemo to uspjeti da ostvarimo", rekao je trener crveno-plavih na konferenciji za novinare pred današnji put u Sarajevo.

Viktor Rogan se nakon loma ključne kosti priključio radu sa ekipom, dok u kombinaciji za duel na Grbavici sigurno neće biti Siniša Saničanin, koji je u prošlom meču protiv Širokog Brijega dobio crveni karton. "Imamo jednu situaciju sa Vukovićem, koji ima problem sa aduktorom, i on nam je pod upitnikom. Svi ostali su spremni."

Mnogo prašine diglo se pred ovaj meč, pogotovo poslije eliminacije sarajevskog kluba iz kup-takmičenja. Oglasili su se i navijači sarajevskog kluba, objavom koja u velikoj mjeri izlazi iz fudbalskih okvira.

"Ja prvi kao trener, kao i svi mi, vodim računa o tome da se bavim samo svojom igrom. Ovdje ima dosta iskusnih igrača, znaju sigurno kakva nas atmosfera čeka. Znam da će oni sigurno spremno dočekati utakmicu, a fokus je uvijek na naš rad i našu igru koju želimo da prezentujemo", istakao je Marinović, koji očekuje agresivan Željezničar od prvog sudijskog zvižduka.

"Pokušaće sigurno od prvog minuta da se nametnu, znamo da imaju kvalitet u osvajanju druge lopte i u tranzicijama. Dolaskom novog šefa stručnog štaba, vidi se pomak u disciplini u odnosu na utakmice koje je Željezničar igrao. Međutim, mi želimo takođe da se nametnemo i držimo kontrolu nad utakmicom."

Izvor: FK Borac

Napadač Luka Juričić, koji je tokom karijere nosio dres Željezničara, naglašava da je atmosfera u svlačionici odlična.

"Iz utakmice u utakmicu nižemo pozitivne rezultate i atmosfera je sve bolja iz vikend u vikend. Nadamo se da će tako ostati i nakon sutrašnje utakmice. Ekipa je spremna za derbi, znamo da nas čeka dobra atmosfera i naoštren protivnik koji je u posljednje vrijeme u blagoj krizi, ali i da će protiv nas isto tako tražiti izlaz iz problema. Međutim, i mi imamo svoju računicu, želimo tri boda i da se učvrstimo na prvom mjestu", riječi su Juričića, koji je ubjedljivo najbolji strijelac prvenstva sa 20 pogodaka.

"To je svakako brojka koja imponuje napadačima, međutim sve je ovo plod ekipe. Igramo jedan dobar fudbal, ofanzivan, napadački i ja sam tu samo da pospremim ono što je ispred mene."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)