Luka spakovao 51 poen Litvancu u lice!

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
0

Litvanski košarkaš Matas Buzelis iznervirao Luku Dončića, pa gledao kako Slovenac postiže 51 poen.

Dončić dao 51 poen u NBA ligi Izvor: X/CHSN_Bulls/printscreen

Cijeli svijet ovih dana priča o Luki Dončiću, koji ima velike probleme u privatnom životu. Njegova vjerenica Anamarija Goltes još tokom 2025. godine odlučila je da ga napusti i vrati se u Sloveniju, a najbolji igrač Lejkersa od tada nije vidio svoju stariju ćerku. Anamarija je u međuvremenu rodila drugo dijete, nakon čega je nastao potpuni haos u porodilištu, ali se čini da sve to ne utiče na karijeru Luke Dončića!

Iako su košarkaši Čikago Bulsa, a pre svih litvanski igrač Matas Buzelis pokušali da ga izbace iz ritma, Luka Dončić je do vrha napunio koš svojih protivnika. Probao je Buzelis da mu se unosi u lice, da mu konstantno priča na uho, da ga pecka i provocira, a na kraju je gledao kako Dončić postiže 51 poen i vodi Los Anđeles Lejkerse do pobjede. 

Košarkaš LA Lejkersa Luka Dončić postigao 51 poen protiv Čikaga.
Izvor: Youtube/NBA

"Neko je počeo da razgovara sa mnom, pa me to probudilo. Matas Buzelis... Bio sam iznenađen i šokiran. Neću reći šta je rekao. Da sam ja to rekao definitivno bih dobio tehničku. To me probudilo. Nisam ništa rekao, zato sam bio iznenađen. Nije baš lepo", izjavio je Luka Dončić poslije utakmice i tako potvrdio da ga je Litvanac inspirisao tokom meča.

Slovenački košarkaš je meč završio sa 51 poenom, 10 skokova, devet asistencija, tri ukradene lopte, jednom blokadom, jednom izgubljenom loptom i tri napravljena faula. Sa linije za slobodna bacanja šutirao je 8/9, za dva poena bio je precizan osam puta iz 17 pokušaja, dok je trojke šutirao impresivnih 64,3 odsto - odnosno, pogodio je devet od 14! Bio je to najbolji mogući odgovor Buzelisu.

