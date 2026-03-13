"Biću neprijatno iskren": Blagojević progovorio o Mijatoviću i njihovom razgovoru po povratku u Partizan

Novi trener Partizana Srđan Blagojević pričao je o detaljima razgovora sa Predragom Mijatovićem.

Izvor: MN PRESS

Srđan Blagojević vratio se u Partizan. Ponovo je na mjestu trenera i pokušava da vrati tim na pobjednički kolosijek. Kada je otišao iz Humske klub je bio na prvom mjestu, imao je bodovnu prednost u odnosu na Crvenu zvezdu. Sada, kada se vraća, nalazi se na drugom i Vojvodina je prišla na samo bod zaostatka.

"Biću neprijatno iskren - svi mi, a tu mislim i na sebe, na trenere. Moramo da udahnemo i smanjimo očekivanja. Zbog okolnosti i mogućnosti. Da radimo bez populističkih izjava. Samo predan rad u miru i tišini, da ćutimo i radimo. Uz to možemo da se nadamo periodu kada će se vratiti vjera u bolju budućnost. Vjerovatno su se okolnosti promijenile tokom prethodnih mjeseci, ali je sigurno i njima ostalo to da smo sarađivali", rekao je Blagojević.

Prilikom odlaska iz kluba došlo je do sukoba između njega i Predraga Mijatovića. Bilo je i nekih "peckanja" sa obje strane. Tako je jedno od pitanja za njega bilo da li je razgovarao sa njim po novom povratku i kako je izgledao taj razgovor.

"Ništa, razmijenili smo par rečenica. Moj posao je da imam komunikaciju normalnu i profesionalnu sa svakim u klubu. I na Teleoptiku i sa svakim članom uprave. Razmijenili smo par riječi, gospodin Mijatović nam je poželio uspjeh, sreću. Razmijenili smo par rečenica vezano za buduće planove i trenutnu situaciju i poželjeli smo sreću jedni drugima", zaključio je Blagojević.

Srđan Blagojević zvanično je ponovo predstavljen u klubu 10. marta. Na promociji je bio Danko Lazović, ali ne i Predrag Mijatović. Na glasanju za novog trenera je upravo jedino Mijatović bio protiv povratka Blagojevića.

"Lazović me zvao da se vratim, saslušao sam ga, zamolio da razmislim jedan dan, pričao sam sa saradnicima i donio odluku da prihvatim poziv", rekao je tada Blagojević i dodao da je "po pitanju tužbe našao rješenje sa Lazovićem".

