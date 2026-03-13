"To su dva kluba koja nosim u srcu": Lesor se vratio na parket i odmah se zahvalio Partizanu

Centar Panatinaikosa Matijas Lesor vratio se na teren i tom prilikom otkrio je da je podršku dobijao sa različitih strana, pa i od navijača Partizana.

Izvor: Giorgos Arapekos/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bivši košarkaš Partizana Matijas Lesor vratio se na teren, poslije gotovo godinu dana pauze. Povreda francuskog košarkaša bila je teška, a oporavak je dugo trajao. Ipak, sve je bilo lakše uz porodicu i podršku koja je stizala sa raznih strana, a Lesor je otkrio da su i navijači crno-bijelog tima slali poruke i motivacione komentare.

"Dobijao sam poruke sa svih strana, iz cijelog svijeta i ne mogu dovoljno da zahvalim svim tim ljudima. Navijači Panatinaikosa su bili ogromna podrška. I navijači Partizana su me mnogo podržavali. Znate, to su dva kluba koja nosim u srcu", rekao je Lesor po povratku na parket.

"Moja porodica je sve ovo prošla zajedno sa mnom tokom posljednjih godinu i po dana. Njihova podrška bila je nevjerovatna. Bez njih sigurno ne bih uspio."

"Osjećam se umorno", rekao je Lesor i nasmijao se, kao paradoks na činjenicu da dugo nije igrao.

"Srećan sam zbog pobjede. Najvažnije je da mogu da pomognem timu da pobjeđuje. Nalazimo se u veoma važnom dijelu sezone i morali smo ponovo da počnemo da pobjeđujemo. Drago mi je što smo to uspeli sada."

Panatinaikos je pobijedio Žalgiris u 31. kolu Evrolige 92:88.

"Pokušao sam da odradim svoju uobičajenu rutinu tokom zagrijavanja i da pristupim utakmici isto kao i prije povrede. Naravno, osjećao sam adrenalin i uzbuđenje. Trudio sam se da se smirim i da meču pristupim kao i uvijek. Nisam želio da budem u prvom planu, već da tim bude u centru pažnje. Morali smo da dođemo do pobjede i tako sam pristupio utakmici. Nisam želio ništa da dokazujem, niti da glumim heroja, već jednostavno da budem dobar timski igrač i pomognem ekipi da pobijedi. To je bio moj cilj i to smo uspjeli da ostvarimo", rekao je.

Matson, sin Matijasa Lesora na utakmicu je stigao potpuno spreman da podrži tatu. Imao je transparent sa natpisom "Pažnja, moj tata se vratio na parket", pa je sve do ulaska Lesora na teren bio glavna atrakcija.

"Prvi put se desilo da moj sin nije zaspao tokom utakmice! Možda ću morati da ga uspavam pa da onda proslavim sa ostatkom porodice."

"Doček koji sam dobio od navijača Panatinaikosa je nešto što ću zauvijek nositi u srcu. Ne mogu dovoljno da im se zahvalim. Najbolji način da to uradimo jeste da im donesemo ono čemu se nadaju. Neću to izgovoriti jer sam sujevjeran, ali svi znaju na šta mislim", dodao je Lesor poslije važne pobjede Panatinaikosa.

