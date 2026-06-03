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Veliki zaokret Mančester junajteda: "Ispod radara" stiglo pojačanje od 45 miliona evra

Veliki zaokret Mančester junajteda: "Ispod radara" stiglo pojačanje od 45 miliona evra

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Mančester junajted je potpisao Edersona iz Atalante za 45 miliona evra, čime započinje novu transfer-politiku. Otkrijte više o ovom pojačanju.

Mančester junajted potpisao Edersona iz Atalante Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Svakog ljeta Mančester junajted se povezuje sa nekim od najpoznatijih i najtalentovanijih igrača na tržištu i po običaju dešavaju se dvije stvari - od toga posla ne bude ništa ili pojačanje koje dođe razočara. Zbog toga je Mančester junajted odlučio da ovog ljeta tu napravi jedan zaokret u svojoj transfer-politici.

Prvo pojačanje Mančester junajteda za 2026/27 je Ederson, dosadašnji vezni fudbaler Atalante. U pitanju je Brazilac koga će Junajted platiti 45 miliona evra (računajući i sve bonuse), a preostalo je još samo da uradi ljekarske preglede.

Radi se o fudbaleru koji se najbolje snalazi na mjestu zadnjeg veznog, eventualno centralnog veznog, a koji već četiri godine igra jako dobro za Atalantu. Ipak, Ederson uprkos tome nije bio na pragu nekog velikog transfera, mada se spominjalo da ga traže pojedini klubovi iz Engleske, ni blizu renomirani kao Mančester junajted.

Ovaj fudbaler "ne puni oči" kada je na terenu i ove sezone odigrao je 41 utakmicu za Atalantu uz učinak od tri gola i dvije asistencije, ali možda je baš to potrebno Junajtedu - tihi heroj koji neće svakodnevno biti medijska tema.

Prethodno je Ederson igrao za Desportivo, Kruzeiro, Korintijans, Fortalezu i Salernitanu, a u dresu Brazila odigrao je do sada tri utakmice usled ozbiljne konkurencije. Nije na spisku Karla Ančelotija za predstojeće Svjetsko prvenstvo 2026. godine, pošto su neki drugi igrači dobili šansu.

Između ostalog i Kazemiro, koga će Ederson upravo zamijeniti u Mančester junajtedu, dok se čeka još neko pojačanje novog trenera "crvenih đavola" Majkla Kerika.

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Tagovi

Mančester junajted Arsenal transferi

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