Istorija u Premijer ligi: Bruno Fernandeš je novi kralj asistencija!

Dragan Šutvić
Fudbaler Mančester junjateda Bruno Fernandeš postao je rekorder Premijer lige!

Bruno Fernandeš oborio rekord Premijer lige po broju asistencija Izvor: Andrew Yates / Zuma Press / Profimedia

Premijer liga se privodi kraju, a ostaće upamćena i po jednom posebnom rekordu. Fudbaler Mančester junjateda Bruno Fernandeš ostvario je najveći broj asistencija u jednoj sezoni, pošto je u engleskom takmičenju čak 21 put dodao loptu koja je zatresla mrežu rivala.

U 38. kolu Premijer lige protiv Brajtona Fernandeš je dodao i posljednju loptu za pisanje istorije. Kapiten "crvenih đavola" je proigrao Patrika Dorguu sa desne strane u 33. minutu, što je bilo dovoljno da Portugalčevo ime bude ispisano zlatnim slovima u engleskom takmičenju.

Da nije riječ o slučajnosti govori i činjenica da je Fernandeš prije dvije nedjelje proglašen i za najboljeg fudbalera Premijer lige od strane novinara, što samo jasno potvrđuje kvalitet koji Portugalac ima. Poslije rekordnog broja asistencija Portugalac je pretekao legende Tjerija Anrija koji je nosio dres Arsenala, odnosno Kevine de Brujnea koji je branio boje Mančester sitija.

Fernandeš je odigrao 35 utakmica u Premijer ligi, odnosno 37 u čitavoj sezoni. Kad se u obzir uzme po jedna utakmica u EFL kupu, odnosno FA kupu, dobijemo brojku od 22 asistencije u čitavoj sezoni. U karijeri, Portugalac je ostvario 72 asistencije u Premijer ligi.

