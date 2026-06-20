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Skandal na Mundijalu: Navijači Australije brutalno vrijeđali Donalda Trampa, da li će američka vlast reagovati?

Skandal na Mundijalu: Navijači Australije brutalno vrijeđali Donalda Trampa, da li će američka vlast reagovati?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Navijači reprezentacije Australije su imali poruku za predsjednika SAD Donalda Trampa.

Navijači Australije vrijeđali Donalda Trampa Izvor: Henry Rodenburg/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Fudbalske reprezentacije SAD i Australije ukrstile su koplja u petak uveče u okviru 2. kola Grupe B na Svjetskom prvenstvu.

Amerikanci su pokazali da umiju da igraju i soker, pa su slavili sa 2:0 i obezbijedili prolaz u nokaut fazu.

I dok se u američkim medijima glorifikuju igrači i selektor Poketino, dio javnosti je šokiran ponašanjem navijača Australije.

Popularni "Oziji" su prije, za vrijeme i poslije utakmice kao dio svog navijačkog repertoara pjevali pjesmu kojom su vrijeđali predsjednika SAD Donalda Trampa.

Australijanci su u pjesmi aludirali na veze Donalda Trampa i trgovca ljudima i seksualnog prestupnika Džefrija Epštajna.

Tramp, podsjetimo, nije optužen ni za jedan zločin povezan sa Epštajnom i negirao je bilo kakvu umiješanost u njegove kriminalne aktivnosti.

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Tagovi

Mundijal 2026 SAD Australija navijači Donald Tramp

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