Navijači reprezentacije Australije su imali poruku za predsjednika SAD Donalda Trampa.

Izvor: Henry Rodenburg/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Fudbalske reprezentacije SAD i Australije ukrstile su koplja u petak uveče u okviru 2. kola Grupe B na Svjetskom prvenstvu.

Amerikanci su pokazali da umiju da igraju i soker, pa su slavili sa 2:0 i obezbijedili prolaz u nokaut fazu.

Vidi opis Skandal na Mundijalu: Navijači Australije brutalno vrijeđali Donalda Trampa, da li će američka vlast reagovati? Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

I dok se u američkim medijima glorifikuju igrači i selektor Poketino, dio javnosti je šokiran ponašanjem navijača Australije.

Popularni "Oziji" su prije, za vrijeme i poslije utakmice kao dio svog navijačkog repertoara pjevali pjesmu kojom su vrijeđali predsjednika SAD Donalda Trampa.

Australijanci su u pjesmi aludirali na veze Donalda Trampa i trgovca ljudima i seksualnog prestupnika Džefrija Epštajna.

Aussie boys are on a bender, Donald Trump is a sex offenderpic.twitter.com/hnObinFA4F — (@thecasualultra)June 19, 2026

Tramp, podsjetimo, nije optužen ni za jedan zločin povezan sa Epštajnom i negirao je bilo kakvu umiješanost u njegove kriminalne aktivnosti.