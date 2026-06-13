"Selektore, zove vas predsjednik Tramp": Zavladao muk u svlačionici, rekao im da zna sve o njima

Predsjednik SAD Donald Tramp pozvao je selektora Maurisija Poketina u večeri prve utakmice na Svjetskom prvenstvu

Izvor: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia

Reprezentacija Sjedinjenih Država ostvarila je istorijsku pobjedu protiv Paragvaja na početku Svjetskog prvenstva u Los Anđelesu, a uoči meča ekipu je pozvao predsjednik Amerike Donald Tramp.

U razgovoru sa selektorom Maurisijom Poketinom rekao je da zna sve o njemu i izrazio uvjerenje da reprezentacija može "sve do kraja". Argentinski stručnjak mu je zahvalio i rekao da će ekipa pobjeđivati za njega i za narod.

"Samo sam pozvao da vam kažem da ste fantastičan tip, fantastičan trener, znam sve o vašem skoru i uspjesima, kao i kako su sjajni igrači. Mislim da imate sjajnu priliku da odete sve do kraja. Želim vam mnogo sreće", kazao je Tramp.

"Hvala vam na podršci, učinićemo sve da vas učinimo ponosnim, kao i sve ljude u ovoj zemlji", odgovorio mu je Poketino.

President Donald Trump called the USMNT ahead of their World Cup opener.pic.twitter.com/m35XuM25iU — USMNT Only (@usmntonly)June 12, 2026

Amerika će poslije blistavog starta Mundijala igrati sljedeći meč protiv Australije 19. juna u Sijetlu.