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"Selektore, zove vas predsjednik Tramp": Zavladao muk u svlačionici, rekao im da zna sve o njima

"Selektore, zove vas predsjednik Tramp": Zavladao muk u svlačionici, rekao im da zna sve o njima

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Predsjednik SAD Donald Tramp pozvao je selektora Maurisija Poketina u večeri prve utakmice na Svjetskom prvenstvu

donald tramp Izvor: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia

Reprezentacija Sjedinjenih Država ostvarila je istorijsku pobjedu protiv Paragvaja na početku Svjetskog prvenstva u Los Anđelesu, a uoči meča ekipu je pozvao predsjednik Amerike Donald Tramp.

U razgovoru sa selektorom Maurisijom Poketinom rekao je da zna sve o njemu i izrazio uvjerenje da reprezentacija može "sve do kraja". Argentinski stručnjak mu je zahvalio i rekao da će ekipa pobjeđivati za njega i za narod.

"Samo sam pozvao da vam kažem da ste fantastičan tip, fantastičan trener, znam sve o vašem skoru i uspjesima, kao i kako su sjajni igrači. Mislim da imate sjajnu priliku da odete sve do kraja. Želim vam mnogo sreće", kazao je Tramp.

"Hvala vam na podršci, učinićemo sve da vas učinimo ponosnim, kao i sve ljude u ovoj zemlji", odgovorio mu je Poketino.

Amerika će poslije blistavog starta Mundijala igrati sljedeći meč protiv Australije 19. juna u Sijetlu.

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Tagovi

Mundijal 2026 SAD Donald Tramp

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