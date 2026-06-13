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Spektakl pred kamerama: Ibrahimović i Anri u uživo prenosu pjevali bosanski hit

Spektakl pred kamerama: Ibrahimović i Anri u uživo prenosu pjevali bosanski hit

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Zlatan IbrahImović i Tjeri Anri zajedno su zapjevali pjesmu Dubioze Kolektiv pred kamerama.

Zlatan Ibrahimović i Tjeri Anri pjevaju hit Dubioze kolektiv Izvor: Printscreen/FOX Sports

Bosna i Hercegovina je osvojila prvi bod na Mundijalu. Remizirala je sa Kanadom (1:1) u prvom meču Svjetskog prvenstva. Prije te utakmice nastao je klip koji je već sada postao viralan. Na njemu Zlatan Ibrahimović i Tjeri Anri zajedno pjevaju "Ja sam iz Bosne, vodi me u Ameriku". Hit grupe "Dubioza kolektiv".

"Bosna na primjer, slavila je i pobijedila Italiju, bila je ludnica u Bosni. Moja djeca su dijelom iz Bosne", rekao je Anri. Njegova žena je Andrea Rajačić koja je porijeklom iz Sarajeva. Imaju troje djece, Tristana, Tatjanu i Gabrijela. Anri iz prvog braka ima i ćerku Teu koju je dobio sa prvom ženom Kler Meri.

Tada se uključio Ibrahimović, uzeo mikrofon i zjapevao zajedno sa Anrijem.

"Ja sam iz Bosne, vodi me u Ameriku", pjevali su u duetu.

Poslije toga je čuveni francuski fudbaler nastavio da hvali Bosnu i Hercegovinu.

"Šalu na stranu, lijepo je vidjeti manju naciju kako slavi, kao i ostali."

Poslije toga je riječ uzeo Ibrahimović koji je podsjetio na to da je njegov otac Šefik porijeklom odatle.

"Imam i ja, to su korijeni mog oca. Znam Bosance, to je ponosna zemlja, ponosni ljudi. Način kako su došli na Mundijal, dobili su Vels, pa Italiju. Baš sam srećan zbog njih. Vidjeću mnogo Bosanaca ovdje, uzbudljiv su tim", zaključio je Ibrahimović.

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Tagovi

Mundijal 2026 zmajevi reprezentacija BiH Zlatan Ibrahimović Tjeri Anri Dubioza kolektiv

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