UŽIVO, KANADA – BiH: "Zmajevi" na Mundijalu poslije 12 godina, Jovo Lukić u startnih 11!

Moralo je da prođe 12 godina pa da se reprezentacija BiH vrati na prvenstvo svijeta. Stigao je i taj dan – vrijeme je za premijerni meč izabranika Sergeja Barbareza na Mundijalu 2026. godine!

Davno je bila 2014. godina kada su Džeko, Ibišević, Misimović, Pjanić i društvo igrali na prvenstvu svijeta u Brazilu.

Na takmičenjima u Rusiji i Kataru "zmajeva" nije bilo, ali su se na planetarnu fudbalsku smotru vratili ovog ljeta u SAD, Kanadi i Meksiku. Morali su da prođu "sito i rešeto" baraža, svog "zakletog neprijatelja" kad je riječ o odlascima na velika takmičenja. Uspjeli su poslije "hičkokovskih" završnica i izvođenja jedanaesteraca da eliminišu Vels i Italiju, a sada je došlo vrijeme za prvi meč na Mundijalu!

Izabranici Sergeja Barbareza će u Torontu, sa početkom u 21.00 čas po našem vremenu (15.00 po lokalnom), ukrstiti koplja sa Kanadom. S obzirom na to da će plasman u nokaut fazu obezbijediti prvoplasirana i drugoplasirana selekcija iz svake od 12 grupa, uz osam najboljih trećeplasiranih, jasno je da bi večerašnja pobjeda značila "pola posla" na tom putu, odnosno pred duele sa Švajcarskom (18. jun, Los Anđeles) i Katarom (24. jun, Sijetl).

Ostanite uz MONDO, pratićemo meč iz Toronta uživo!