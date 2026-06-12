Moralo je da prođe 12 godina pa da se reprezentacija BiH vrati na prvenstvo svijeta. Stigao je i taj dan – vrijeme je za premijerni meč izabranika Sergeja Barbareza na Mundijalu 2026. godine!
Davno je bila 2014. godina kada su Džeko, Ibišević, Misimović, Pjanić i društvo igrali na prvenstvu svijeta u Brazilu.
Na takmičenjima u Rusiji i Kataru "zmajeva" nije bilo, ali su se na planetarnu fudbalsku smotru vratili ovog ljeta u SAD, Kanadi i Meksiku. Morali su da prođu "sito i rešeto" baraža, svog "zakletog neprijatelja" kad je riječ o odlascima na velika takmičenja. Uspjeli su poslije "hičkokovskih" završnica i izvođenja jedanaesteraca da eliminišu Vels i Italiju, a sada je došlo vrijeme za prvi meč na Mundijalu!
Izabranici Sergeja Barbareza će u Torontu, sa početkom u 21.00 čas po našem vremenu (15.00 po lokalnom), ukrstiti koplja sa Kanadom. S obzirom na to da će plasman u nokaut fazu obezbijediti prvoplasirana i drugoplasirana selekcija iz svake od 12 grupa, uz osam najboljih trećeplasiranih, jasno je da bi večerašnja pobjeda značila "pola posla" na tom putu, odnosno pred duele sa Švajcarskom (18. jun, Los Anđeles) i Katarom (24. jun, Sijetl).
Ostanite uz MONDO, pratićemo meč iz Toronta uživo!
"Zmajevi" na terenu u Torontu
Vico Zeljković je već na stadionu!
Ko je sudija?
Za ovaj meč delegiran je Argentinac Fakundo Teljo, kojem "nije strano" da na jednoj utakmici isključi 10 igrača!Izvor: Rodrigo BUENDIA / AFP / Profimedia
Gdje se igra meč Kanada - BiH?
Pročitajte priču o najčudnijem stadionu na Mundijalu, na kojem će bh. tim ukrstiti koplja sa Kanadom!
Fotografije sa posljednjeg treninga
"Zmajevi" su tokom jučerašnjeg dana odradili posljednji trening, na kojem ih je posjetio i prvi čovjek bh. fudbala Vico Zeljković.
UŽIVO, KANADA – BiH: "Zmajevi" na Mundijalu poslije 12 godina, Jovo Lukić u startnih 11!
Šta je rekao Barbarez pred prvi meč na Mundijalu?
"Srećan sam što sam ovdje i što sam dio ove priče. Ovo je najveća utakmica za mene. Svi smo spremni, puni želje. To su atributi koji su uvijek bili uz nas. Mi smo mala država i ovo nam je tek drugo Svjetsko prvenstvo. Imamo epitet ekipe koja nije često favorit, međutim kad pogledate kvalifikacije, vidjećete da smo samo od dva protivnika bili bolje rangirani. To mnogo govori o tome kakvu smo stvar napravili."
UŽIVO, KANADA – BiH: "Zmajevi" na Mundijalu poslije 12 godina, Jovo Lukić u startnih 11!
Jovo Lukić u startnoj postavi BiH!
Jovo Lukić, bivši napadač Borca i sadašnja uzdanica Univerzitatee iz Krajove, zaigraće u večerašnjem meču od prvog minuta!Izvor: FS BiH, nfsbih.ba
Evo za koga su se odlučili selektori dva tima!
KANADA: Krepo, Džonston, De Fužerole, Kornelijus, Larjea, Eustakio, Kone, Milar, Dejvid, Oluvaseji, Bjukenan. Selektor: Džesi Marš.
BiH: Vasilj, Muharemović, Kolašinac, Dedić, Katić, Tahirović, Bašić, Memić, Demirović, Bajraktarević, Lukić. Selektor: Sergej Barbarez.Izvor: fifa.com
"Zmajevi" će imati ogromnu podršku!
Pogledajte korteo bh. navijača ulicama Toronta:
THIS IS GOING DOWN IN HISTORY!#FIFAWorldCup#CANBIHpic.twitter.com/f5cbEu07bk— Bosnian Football (@BosniaNTBall)June 12, 2026
Srpski violinista izvodi himnu BiH
Himnu BiH prije početka meča izvešće Aleksandar Gajić.
Ovaj srpski violinista je sarađivao je sa brojnim vodećim klasičnim orkestrima i gudačkim kvartetima, a učestvovao je i u ansamblima svjetske muzike.
Violinu je studirao još u Jugoslaviji, diplomirao na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu, a 1991. godine postao član Beogradske filharmonije i Beogradskog gudačkog kvarteta.
U martu 2009. imenovan je za koncertnog majstora Kamernog orkestra "Oukvil".
Čekamo sastave!
Ubrzo će biti poznato koje snage će na stadion u Torontu poslati selektori Džesi Marš i Sergej Barbarez.
Šta još čeka bh. selekciju do kraja grupne faze?
BiH će 18. juna u Inglvudu (Los Anđeles) odmjeriti snage sa Švajcarskom, dok će šest dana kasnije u Sijetlu izaći na megdan ekipi Katara. I ova dva meča, kao i ovaj večerašnji, počinju u 21.00 čas.
Ko igra za BiH?
Ovo su igrači na koje selektor Sergej Barbarez računa tokom Mundijala!
- golmani Nikola Vasilj, Mladen Jurkas i Martin Zlomislić;
- odbrambeni igrači Nihad Mujakić, Denis Hadžikadunić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić i Arjan Malić;
- vezni igrači Benjamin Tahirović, Armin Gigović, Ivan Bašić, Ivan Šunjić, Amar Memić, Amir Hadžiahmetović, Dženis Burnić i Ermin Mahmić;
- napadači Samed Baždar, Ermedin Demirović, Edin Džeko, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević, Haris Tabaković i Jovo Lukić.
Morao je Barbarez u posljednji čas da izvrši prinudnu korekciju, pa je tako umjesto Nidala Čelika, koji je doživio povredu meniskusa, morao timu da priključi Arjana Malića.
BiH na prvenstvu svijeta nakon 12 godina!
Fudbalska reprezentacija BiH će se prvi put nakon 12 godina predstaviti cijeloj planeti.
Izabranici tadašnjeg selektora Safeta Sušića zaigrali su na Mundijalu 2014. godine u Brazilu, okončavši nastup već u grupnoj fazi.
Poraženi su od Argentine (2:1) i Nigerije (1:0), dok su u posljednjem kolu trijumfovali nad Iranom (3:1). Taj učinak bio je dovoljan za treću poziciju, ali ko zna šta bi se dogodilo da čist pogodak Edina Džeke u duelu sa Nigerijom nije poništen zbog "ofsajda"...
DOBRO VEČE!
Dobro došli u MONDO prenos utakmice iz Toronta, koja počinje u 21.00 čas po našem vremenu (15.00 po lokalnom)!