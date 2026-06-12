Sergej Barbarez: "Mentalitet u BiH nije tipičan za Balkan, hoćemo kao Hrvati"

Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez oglasio se pred prvi meč njegove reprezentacije na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Izvor: LaPresse / Sipa USA / Profimedia

Bosna i Hercegovina večeras od 21 čas igra svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu 2026. Protivnik je Kanada, jedan od domaćina turnira, koji će "zmajeve" dočekati u Torontu i pokušaće naravno da obraduje svoje navijače, ali isto tako moraju da znaju da će na tribinama biti mnogo i onih koji su iz BiH.

"Znamo barem mi šta nam znače navijači. Najveći epitet za trenera i ekipu je kad vas ljudi prate i pune stadione. To može biti samo motiv za sve nas. Tako će biti i protiv Kanade", rekao je Sergej Barbarez u najavi utakmice.

Šta je sa Džekom?

Izvor: Kian Abdullah/Huw Evans / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pred sam početak turnira bilo je promjena na spisku. Otpao je Nidal Čelik i umjesto njega je pozvan Arjan Malić, ističući da to nisu jedini problemi sa kojima se "zmajevi" suočavaju. Najveća briga je oko napadača Edina Džeke koji u poznim godinama ipak ne može da pomogne kao nekada.

"Džeko će biti s nama, kod Tabakovića je malo prerano. On će u najboljem slučaju biti spreman za drugu utakmicu. Edin Džeko će konkurisati za utakmicu. Naravno da smo reprezentacija koja nema epitet favorita. To pokazuje FIFA lista, ali ne postoji selektor koji će reći da je došao da ispadne. Cilj je odigrati dobro, vjerujemo u sebe i pokušaćemo proći grupnu fazu", istakao je Barbarez.

BiH hoće da mijenja mentalitet

"Mnogo se priča o našem mentalitetu jer nije tipično za balkansku ekipu. Vidjeli smo da Hrvatska može pa što ne bismo i mi. Mislim, prve smo komšije. Slika s terena to pokazuje. Zato je taj novi identitet napravljen, momci koji su ponosni koji imaju karakter i kad se gubi i pobjeđuje, pogotovo u Ligi nacija gdje nije bilo jednostavno", rekao je selektor BiH.

"Za nas je dosta stvari novo. Imamo dva igrača koja su igrala SP, i njih 24 koja nisu, za njih će biti posebna stvar. Ključ mog uspjeha je što sam volio loptu i želim da i oni takvi budu. Znamo barem šta nam znače navijači. Najveći epitet za trenera i ekipu je kad vas ljudi prate i pune stadione. To može biti samo motiv za sve nas. Tako će biti i protiv Kanade", poželio je Sergej Barbarez.

Kad BiH igra na Mundijalu?

Izvor: FS BiH

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine smještena je u grupu "B", što znači da će već drugog dana Svjetskog prvenstva na teren i odmah je čeka utakmica s domaćinom Kanadom. Ovako izgleda raspored BiH:

12. jun u 21.00 (četvrtak): Kanada - Bosna i Hercegovina (Toronto)

18. jun u 21.00 (petak): Švajcarska - Bosna i Hercegovina (Los Anđeles)

24. jun u 21.00 (sreda): Bosna i Hercegovina - Katar (Sijetl)

Evo na koga računa selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez za predstojeći turnir na Mundijalu: