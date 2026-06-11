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Vico Zeljković na posljednjem treningu "zmajeva" pred Kanadu: Raduju me dobra atmosfera i energija!

Vico Zeljković na posljednjem treningu "zmajeva" pred Kanadu: Raduju me dobra atmosfera i energija!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Prvi čovjek bh. fudbala prisustvovao je posljednjem treningu pred start Mundijala 2026.

Vico Zeljković na treningu BiH pred Kanadu Izvor: Facebook/Vico Zeljković

Fudbalska reprezentacija BiH sutra uveče (petak) počinje nastup na Mundijalu. Prvi rival "zmajeva" biće selekcija Kanade, jedan od domaćina planetarne fudbalske smotre (Toronto, 21.00 po našem vremenu), a pred istorijski meč, igrače i selektora Sergeja Barbareza na treningu je posjetio Vico Zeljković, predsjednik Fudbalskog saveza BiH.

"Danas sam sa svojim najbližim saradnicima prisustvovao treningu reprezentacije, posljednjem pred sutrašnju utakmicu sa Kanadom. Raduje me dobra atmosfera među igračima i stručnim štabom, kao i energija koja se osjeti u ekipi.

U razgovoru sa direktorom Emirom Spahićem i selektorom Sergejom Barbarezom dobili smo informacije koje nam daju dodatni optimizam pred sutrašnji duel. Nadam se da ćemo prvenstvo otvoriti na pravi način, pokazati da naše mjesto ovdje nije slučajno i da možemo biti ozbiljan konkurent svakoj selekciji", napisao je prvi čovjek bh. fudbala na društvenim mrežama.

Poslije okršaja sa Kanadom, BiH će 18. juna u Inglvudu (Los Anđeles) odmjeriti snage sa Švajcarskom, dok je 24. jun u Sijetlu zakazan susret sa Katarom. I ova dva meča takođe počinju u 21.00 po našem vremenu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

zmajevi Mundijal 2026 fudbal Vico Zeljković

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